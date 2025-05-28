Ünlü gazeteci, Özgür Özel'in yerine gelecek ismi açıkladı! Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu... CHP'liler saçını başını yolacak!

Ünlü muhalif gazeteci Levent Gültekin, YouTube canlı yayınında CHP’deki ‘kurultay’ soruşturmasını işaret ederek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geleceğini iddia etti.

ÖZEL KAYYUM İDDİALARI NEDENİYLE KURULTAY KARARI ALMIŞ VE YENİDEN SEÇİLMİŞTİ

İBB operasyonu sonrası CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davası nedeniyle kayyum atanacağını iddia edilmişti. "Atatürk'ün partisine kayyum atamak istiyorlar" diyen Özel, "Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" demişti. Seçimli kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olan Özel, tekrardan seçilmişti.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIK KONUSUNDA NOKTAYI KOYMUŞTU

Ancak kurultay kararı zamanında iktidara yakın gazetelerde Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı konuşuluyordu. Hatta bazı kesimlerde kurultay soruşturması nedeniyle kayyum olarak Kılıçdaroğlu’nun getirileceği iddia ediliyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ile ilgili hakkındaki adaylık tartışmalarına yönelik "Hayır efendim. Ben aday değilim" yanıtını vermişti.

GÜLTEKİN: MAHKEME KARAR VERİRSE CHP’NİN BAŞINA KILIÇDAROĞLU GEÇECEK

Ünlü muhalif gazeteci Levent Gültekin bugünkü YouTube canlı yayınında bomba bir iddiada bulundu. Gültekin, CHP’nin başına Kemal Kılıçdaroğlu’nun geleceğini öne sürdü. Kurultay mahkemesini işaret eden Gültekin, “Kılıçdaroğlu’nun çevresiyle konuşuyorum, mahkeme karar verirse Kemal Bey partinin başına geri dönecek. ‘Kabul etmeyecek’ gibi bir şey yok” ifadelerini kullandı.