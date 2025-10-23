Önkibar, benzer bir karşılamaya 30 yıl önce Süleyman Demirel ile Umman’a yaptığı ziyarette de tanık olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların diplomatik protokol gereği rutin olduğunu ifade etti. Ayrıca geçmişte Turgut Özal ve Kenan Evren’in de farklı ülkelerde benzer şekilde karşılandığını hatırlattı.

“Bunlar rutin ve basit şeyler” diyen Önkibar, saray yanlısı medyanın bu tür detayları abartarak propaganda malzemesi haline getirdiğini belirtti. Önkibar, bu tür gösterilerle övünülmesinin nedeni, övünecek başka bir şeyin kalmaması olarak değerlendirdi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Dün akşam yeni bir tuluata daha tanık olduk. Başta CNN Türk çok sayıda saray kanalı Umman jetleri Tayyip Erdoğan'ın uçağını havada karşıladı diye propagandaya matuf yayınlar yaptı. Birinci husus Umman'a 30 sene önce ben de Süleyman Demirel'le gitmiştim ve aynı şey o zaman da yapılmıştı. Bu rutin bir protokol, Tayyip Erdoğan için yapılınca “Asrın lideri böyle karşılandı” şamataları çıkarıldı. Bakın bugün olmuyor ama geçmişte Süleyman Demirel'in uçağı İspanya, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde bu şekilde jetlerle karşılanmış. Ben de buna tanıklık etmiştim. Sadece Demirel'in uçağı değil, Turgut Özal ile Kenan Evren'in uçakları da birkaç yerde bu şekilde karşılanmış. Yani bunlar rutin ve basit şeyler. Hal böyleyken saray propagandistleri bunu bile övünme vasıtası yapıyor. Çünkü övünebilecekleri başka bir şey yok.