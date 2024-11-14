Ünlü gazeteci son kabine kulisini paylaştı! Bir bakan gidiyor, ikincisi sırada

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kabine'de önemli bir değişikliğin yakın olduğunu öne sürdü. Işık, iki icracı bakandan birinin görevden alınmasının kesinleştiğini ve şartlara bağlı olarak her iki bakanın da görevden alınabileceğini belirtti.

İddiasında, hangi bakanların değişeceğine dair isim vermeyen Işık, "Değişmesi tartışılan iki icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Kabine'de yapılacak olası bir değişiklikle ilgili tartışmaları alevlendirdi.