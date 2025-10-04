Ünlü gazeteci tek tek anlattı: CHP’nin elindeki büyük kozu açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci tek tek anlattı: CHP’nin elindeki büyük kozu açıkladı!

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sayıda muhalefet lideriyle bir araya geldiği görüntüler kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, gazeteci Levent Gültekin’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Levent Gültekin, CHP’nin bu görüntülerin dışında kalmasının toplumsal algıda “tek muhalefet partisi” unvanı kazandırabileceğini belirtti. “CHP büyük bir avantaj yakaladı ama yönetebilirse” diyen Gültekin, bu yalnızlaşmanın doğru stratejiyle partinin lehine çevrilebileceğini belirtti.

gultekin.jpg

Gazeteci Levent Gültekin, muhalefet partilerinin son dönemdeki duruşlarını değerlendirdi ve CHP’nin elindeki stratejik fırsata dikkat çekti, “CHP, o görüntülerin bir parçası olmayarak toplum nezdinde tek muhalefet partisi unvanı kazandı. Bu büyük bir avantaj ama yönetebilirse” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki siyasi aktörlerin önemli bir kısmının toplumsal desteğini Erdoğan karşıtlığından aldığını belirten Gültekin, muhalif seçmenin partilerden daha gerçekçi ve tutarlı olduğunu söyledi. CHP’nin yalnızlaşmasının mağduriyet algısı yaratabileceğini ve bu durumun doğru stratejiyle avantaja çevrilebileceğini aktaran Gültekin, “Yalnızlaşmak CHP’nin işine gelebilir ama savrulmalar olursa bu fırsat kaybedilir” dedi.

zel-001.webp

“CHP YALNIZLAŞTI AMA BU STRATEJİK BİR AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR”

Gültekin, muhalefet liderlerinin Erdoğan’ın yanında görüntü vermesinin seçmen nezdinde bir karşılığı olmadığını da belirterek, CHP’nin bu ayrışmayı iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

CHP'nin önünde büyük bir koz var, CHP, çok büyük bir avantaj yakalamış durumda ama yönetebilirse pek yöneteceğinden emin değilim. Ne demek yönetebilirse? CHP önceki akşam o görüntülerin bir parçası olmayarak aslında toplum nezdinde tırnak içinde tek muhalefet partisi unvanı almış oluyor. Türkiye'deki siyasi aktörlerin önemli bir kısmının toplumsal desteği Erdoğan karşıtlığından geliyor. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyor olsa bile Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diye sorulduğunda diyor ki Ekrem İmamoğlu ama Erdoğan'ı çek büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu da demeyecek. Erdoğan karşıtlığında muhalif toplum kesimi partilerden daha muhalif, toplumdaki muhalifler partilerden daha gerçekçi muhalif çünkü canı yandı.

O yüzden orada CHP'nin yalnızlaştırılması bir anlamda mağdur edilmesini de beraberinde getiriyor. O görüntüyü Erdoğan bütün muhalefeti ayarttı, kontrol altına aldı, CHP bu topa girmiyor gibi algılanabilir. CHP'yi hizaya getiremiyor algısı var. Normalde CHP buradan çok kazanabilir. Yalnızlaşmak CHP'nin işine gelebilir. Yalnızlaşmak, CHP doğru düzgün yönetirse çok işine gelir. Yönetememek ne demek? Bir strateji uygulamamak. Savrulmalar. Bugün böyle yarın öyle. İşte bir süre sonra hakikaten kendini yalnızlığa mahkum edersin. Şimdi o muhalefet liderlerinin Erdoğan'ın yanında böyle dizilmiş olmalarının seçmen açısından bir karşılığı yok.

1.jpg

2.jpg

3-001.jpg

4.jpg

Son Haberler
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu