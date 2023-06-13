Ünlü gazeteci TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Bir sezon boyunca TFF ve MHK'dan şikayetçi olup isyan ettikten sonra Kulüpler Birliği toplantısının ardından Mehmet Büyükekşi'yi destekleyeceklerini söyleyen Ali Koç'un açıklamalarının ardından gazeteci Orhan Yıldırım TFF başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ünlü gazeteci TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Son gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Fenerbahçe Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanı da olan Ali Koç, toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "İleriye dönük olarak da sayın Büyükekşi'yi destekliyor kulüplerin büyük bir çoğunluğu. Başka bir aday da olmaması sebebiyle 'Sayın Büyükekşi hayırlı uğurlu olsun' dediler." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü Gazeteci Orhan Yıldırım da yaptığı paylaşım ile başkanlığına adaylığını açıkladı

İşte Yıldırım'ın paylaşımı;

"TFF seçim öncesi adaylık için son gün. Herkesin şikayetçi olduğu ancak buna rağmen destek verdiği Mehmet Büyükekşi dışında aday yok. Yarın, “Aday çıktı da, biz mi destek olmadık” denmesin diye: Başkanlığa aday olma kararı aldım. Bu kararın pek de önemi yok! 61 kulüpten adaylık için ıslak imzalı yazı olması gerekiyor. Hadi görelim mevcut yönetimden şikayetçi olanları. Bu güne kadar İş adamları Başkan. Eski hakemler MHK Başkan ve ekibi oldu. PFDK hukukçulardan oluştu. Tahkim de öyle. Sonuç hep tartışma, şikayet. Başkan olursam ilk olacak. Yukarda saydığım kurullara, ne eski hakem, ne de eski yeni hukukçu almayacağım. Öyle ya, senelerdir gelinen nokta ortada. Beşiktaş ve memnun olmayan diğer kulüpler. Ya bu kurulu düzene karşı aday çıkarın, bunu yapmıyorsanız, hazır aday adayının imza sorunun çözün! Hadi bakalım kolay gelsin!.

Bir diğer paylaşımında ise Kulüpler Birliği'nin TFF için beklemekten aciz olduğunu belirten Yıldırım; "Kulüpler Birliği, TFF için aday belirlemekten aciz. Önlerine kim sunulur ise ona sarılıyor. Öyleyse kapansın! Federasyon seçiminde duruş gösteremiyorsa, hiç bir etkinliği yoksa neye yarıyor. Bundan böyle, Beşiktaş dışındaki hiç bir kulübün, TFF ve ilgili kurumlarından şikayetçi olma lüksü de olamaz. Türk futbolu tek adaylı bir seçimi asla hak etmiyor. Asla.. Böyle olunca seçim ile değil atama İle TFF başkanı olunuyor. Zira tek adayın olduğu yerde kim, neyi seçecek.."

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