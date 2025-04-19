Ünlü gazeteci 'İstemese de Türkiye savaşa sürüklenecek' diyerek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından ''Yokluğumu fırsat bilip ''Kanal İstanbul'' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar'' açıklamasında bulundu.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA SÜRÜKLEYECEK"

Ünlü gazeteci Nur Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanal İstanbul projesine büyük tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Batur, “İmamoğlu’na kulak verin” diyerek Kanal İstanbul projesinin Türkiye’yi savaşa sürükleyeceğini iddia etti.

1936 yılından beri tüm askeri gemilerin Boğazlardan geçişini Montrö sözleşmesiyle kontrol ettiğimizi belirten Batur, “Kanal’la,Sözleşme by-pass edilecek.ABD,uçak gemilerini bile, Kanal’dan geçirip K.Deniz’e çıkaracak! Rusya’yı kuşatacak! Her an da bombalayabilecek!” ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NA KULAK VERİN"

Batur, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"İmamoğlu’na kulak verin!

Silivri’den tarihi çağrı yaptı:

KANAL İSTANBUL’U DURDURUN! dedi.

Peki Kanal,sadece 16 milyonluk İstanbul’a mı ihanet olacak?derseniz?

Hayır!

Daha da vahimi!

Türkiye Cumhuriyetini ateşe sürükleyecek.

Nasıl mı?

Anlatayım."

İmamoğlu’na kulak verin!

Silivri’den tarihi çağrı yaptı:

KANAL İSTANBUL’U DURDURUN! dedi.

Peki Kanal,sadece 16 milyonluk İstanbul’a mı ihanet olacak?derseniz?

Hayır!

Daha da vahimi!

Türkiye Cumhuriyetini ateşe sürükleyecek.

Nasıl mı?

Anlatayım. — Nur Batur (@NurBatur) April 18, 2025

"ABD RUSYA’YI KUŞATACAK! HER AN DA BOMBALAYABİLECEK!"

"1936’dan beri tüm askeri gemilerin Boğazlardan geçişini Montrö sözleşmesiyle kontrol ediyoruz. Atatürk’ün başarısıdır.

Kanal’la,Sözleşme by-pass edilecek.ABD,uçak gemilerini bile, Kanal’dan geçirip K.Deniz’e çıkaracak! Rusya’yı kuşatacak! Her an da bombalayabilecek!

Sonuç mu?"

1936’dan beri tüm askeri gemilerin Boğazlardan geçişini Montrö sözleşmesiyle kontrol ediyoruz. Atatürk’ün başarısıdır.

Kanal’la,Sözleşme by-pass edilecek.ABD,uçak gemilerini bile, Kanal’dan geçirip K.Deniz’e çıkaracak! Rusya’yı kuşatacak! Her an da bombalayabilecek!

Sonuç mu? — Nur Batur (@NurBatur) April 18, 2025

"İSTEMESE DE TÜRKİYE, SAVAŞA SÜRÜKLENECEK"

"İstemese de Türkiye, savaşa sürüklenecek!

1. Dünya savaşını hatırlayın.

Enver Paşa’nın izniyle 2 Alman zırhlısı Karadeniz’e çıktı. Rusya’yı bombaladı.Osmanlı savaşa sürüklendi. Sonuç felaket oldu.İmp.parçalandı.

Kanal İstanbul da 100 yıllık Türkiye’nin felaketi olmasın!"

İstemese de Türkiye, savaşa sürüklenecek!

1. Dünya savaşını hatırlayın.

Enver Paşa’nın izniyle 2 Alman zırhlısı Karadeniz’e çıktı. Rusya’yı bombaladı.Osmanlı savaşa sürüklendi. Sonuç felaket oldu.İmp.parçalandı.

Kanal İstanbul da 100 yıllık Türkiye’nin felaketi olmasın! — Nur Batur (@NurBatur) April 18, 2025

NE OLMUŞTU?

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul projesi ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul"denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar" dedi.

"İŞ MAKİNELERİNİ SUYUN DİBİNE KADAR SOKMUŞLAR"

İmamoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi, "Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar. İBB'nin ve İSKİ'nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı'nın içme suyu kullanım oranını %100'den %0'a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ'ye bile bildirmemişler.Şunu herkes anlasın ki, bizim gözbebeğimiz İstanbulumuz'da feda edilecek bir tek damla su kaynağımız yok. Bu haksız, hukuksuz ve fırsatçı yaklaşımla mücadeleyi asla bırakmayacağız.

"İKLİM KRİZİNE BİR KRİZ DE SİZ EKLİYORSUNUZ"

Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı, İstanbul'un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız. Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul'un su kaynaklarına verdiğiniz zararı ekliyorsunuz. Tüm dünyanın cebelleştiği, yeni yol ve yöntemler aradığı iklim krizine bir kriz de siz ekliyorsunuz. Hemen vazgeçin bu rant ve talan projesinden. Millet sizi zaten gönderecek bari gitmeden toprağa, suya, havayadaha fazla zarar vermeyin."