Ünlü gazeteci uyardı: Senaryoyu Amerika yazdı! Gerçekler halktan gizleniyor!

Gazeteci Zülal Kalkandelen, Meltem TV’de katıldığı “Televizyon Gazetesi” programında Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ve çözüm sürecini sert bir dille eleştirdi. Kalkandelen, sürecin arkasında Amerika’nın olduğunu iddia ederek, AKP, MHP, DEM ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın bu senaryonun aktörleri olduğunu söyledi.

Zülal Kalkandelen

Kalkandelen şöyle konuştu:

"Çok çok ciddi birtakım olaylar var ve halktan bu gizleniyor. Bakın sarayın sitesinde o bölüm sansürlenmiş. Bazı insanların, onu bilmemesi isteniyor.

Yani halk yine kandırılıyor. Kapalı kapılar ardında birtakım oyunlar döndürülüyor. Bu tezgahı kuran, senaryosunu da yazan Amerika'dır.

Oyuncuları ise onu da gazetede yazdım. AKP, MHP, DEM ve Öcalan'dır. Halka gerçekleri ne zaman söyleyeceksiniz? Bahçeli'nin liderliğinde yürütülen karanlık bir plan... Ya Bahçeli durduk yerde neden dönüşür? Herkes onu bir süre anlamaya çalıştı. Çünkü Amerika veriyor emri. Amerika uygula diyor. O da uyguluyor. Bu AKP hep aynı algı yönetimiyle hareket ediyor. Birtakım şeyler oluyor ama halka anlatılan şey bambaşka. Ve biz de aydınlar olarak siz de söylediniz veya gazeteciler, yazarlar olarak, yurtsever cumhuriyetçiler olarak, devrimciler olarak, bu ülkenin, cumhuriyet devriminin sahiplenen insanlar olarak gerçekleri halka anlatmakla yükümlüyüz. Yani varlığımızın nedeni bu.

AKP'li cumhurbaşkanı, ümmeti ilan etti neredeyse. Ümmeti ilan edene kadar büyük bir kesim sessiz kaldı.

Elbette hepimiz barış istiyoruz. Çünkü bu ülke 47 yıldır bu terörden çok çekti. Nice can verildi. Elbette herkes barış diyor. Bu tartışılmayacak bir şey zaten. Hani akla aykırı, mantığa aykırı. Ama ortada gerçek bir barış var mı diye sormak biz gazetecilere düşen görev. Evet. 30 tane orada terör örgütü mensubu silahlarını yaktılar ama PKK silah bırakmadı. Siz de yayının başından beri anlatıyorsunuz PKK'nın elinde ne kadar ağır silahlar olduğunu Amerika'nın kendilerine yolladığı modern silahlar olduğunu, ağır teçhizatlandırılmış olduğunu anlatıyorsunuz. Hepimiz yazıyoruz. Peki bunlar ne olacak diye sormak bizim görevimiz. Yani o terör örgütü mensupları silahları yaktılar. Bir gösteri yapıldı ve sonra geldikleri yere mağaraya geri döndüler. Şimdi bu nedir? Yani bir de deniyor ki başından beri koşulsuz şartsız bu bir teslimiyet olacak. Bir teslimiyet böyle olmaz.

BİR PAZARLIK YÜRÜYOR

Kolombiya'da FARC örneğinde, İrlanda'da İRA örneğinde, İspanya'da ETA örneğinde terör örgütlerinin nasıl tamamen teslim olduğunu hepimiz gözlemledik. Böyle olmaz. Uluslararası gözlemciler gelir silahları kayda alır, teslim alır ve onlar imha eder. Böyle olmaz. Ve bu belli ki burada bir pazarlık yürüyor. Ve terör örgütü temsilcilerinin açıklamaları çarşaf çarşaf gazetelerde yer alıyor artık. Yani 30 teröristin başında onlarla birlikte silah yakanlardan biri olan Hülya Oran (Bese Hozat) için milletvekili olması gerekir diyenler var.

Bakın yani, anormal bir ortamdayız. KCK yapılanmasından veya PKK'nın işte önde gelenlerinden “bu bir teslimiyet değildir, bir tasfiye değildir” açıklamaları geliyor. Yani "bambaşka bir aşamaya geçtik biz artık, silahlı mücadele yerine yasalar, anayasa ile Meclis’te bunu halledeceğiz" diyorlar ve bir Meclis komisyonu kurulmasını zaten Öcalan istiyor ve aynı anda da Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi olan Tom Barrack da çıkıyor. "Türkiye için en iyisi Osmanlı millet sistemidir" diyor. Bize emir veriyor oradan. Bizim için kendisi bir elbise biçiyor. Yani şimdi bunun tamamen bunun bir emperyalist proje olduğu kesinlikle ortadadır. Net.

MECLİS’TE BUNA KARŞI DURACAK BİR GÜÇ VAR

Aynı Irak'ta, Suriye'de yaptıkları gibi Türkiye içinde bir Lübnanlaşma projesi konmuş durumda ortaya. Yani durup dururken Tom Barrack çıkıp "Osmanlı'nın millet sistemi iyidir "demedi. Yani AKP'nin bir ümmet özlemi içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz.

Burada bir ulus devlet kurulmuş 1923'te... Anayasanın 10. maddesi vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan herkesi eşit vatandaş olarak tanıdığını cinsiyet, dil, etnik köken ve din ayrımı yapmadan bütün herkes vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit vatandaş. Şimdi burada neyi değiştireceksiniz ki düzelteceksiniz? O zaman onu sormamız gerekiyor. Belli ki 42. madde, 66. madde başta olmak üzere birtakım düzenlemeler yapılacak ve AKP MHP anlaşmış durumda. Zaten HÜDA PAR'ın bu yönde talepleri epeydir vardı ve Meclis’te 400'e ulaştıkları anda bunu referanduma da götürmeden apar topar geçirecekler. Peki Meclis’te buna karşı duracak bir güç var mı? Ben olduğunu düşünüyorum.