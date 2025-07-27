Ünlü gazeteci ve arşivci hayatını kaybetti!

Fotoğrafçı, gazeteci, DJ, arşivci ve koleksiyoner kimlikleriyle bilinen Alper Fidaner, uzun süredir akciğer kanseri sebebiyle Ankara’da yaşamını yitirdi. 60 yaşında hayatını kaybeden Fidaner, sevenlerini yasa boğdu. Fidaner, yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Alper Fidaner için Ankara sadece bir şehir değil, üretiminin zeminiydi. 1966’dan itibaren burada büyüdü, yaşadı, düşündü, üretti. Fotoğraf kareleri, eski plakları, sokak hikâyeleri ve radyo sesleriyle şehrin hafızasına ortak oldu.

ALPER FİDANER KİMDİR?

AFSAD’da (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) uzun yıllar fotoğraf eğitmenliği yaptı, kentteki bağımsız kültür çevrelerinin gelişmesinde etkin rol oynadı. Barlarda DJ setleriyle sahneye çıktığında, 45’lik plaklardan çaldığı parçalar yalnızca nostalji değil, Ankara’nın sokaklarına sinmiş bir ses arkeolojisiydi.

1983 yılında fotoğrafla tanıştı. Güneş, Evrensel, Siyah Beyaz gibi gazetelerde foto muhabirliği yaptı; Reuters, Aktüel gibi yayınlarla çalıştı. Fidaner’in kadrajı sadece bir görüntü değil, bir duruştu. Yoksulluğu, aşkı, kaybı, sokağı ve müziği belgeledi.

Fidaner’in kültürel arşivciliği sadece görsel değil, işitseldi. Radyo Arkadaş’ta Murat Meriç’le hazırladığı “Çıtır Çıtır” programı, Türkiye popüler müziğinin 45’likler çağını bugüne taşıdı. Ankara’nın gece hayatında çaldığı setler; sadece bir eğlence değil, geçmişe açılan müzikal bir kapıydı. Hafiza işçisi Fidaner, müziği de hatırlatmak için ustaca kullandı.

Alper Fidaner, son yıllarını akciğer kanseriyle mücadele ederek geçirdi. Ancak üretmeyi bırakmadı. 2023-2025 arasında dostları Ankara’da onun için dayanışma geceleri düzenledi, yönetmenliğini Ahmet Sabuncu'nun üstlendiği Fidaner'i anlatan belgesel gösterimleri yaptı. Bu etkinlikler bir tedavi kampanyasından öte, Ankara’nın Alper Fidaner’e vefasıydı.