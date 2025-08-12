Ünlü gazeteciden Beşiktaş sözleri! Sancho...

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündemdeki isimlerden birisi Manchester United'dan ayrılması beklenen İngiliz yıldız Jadon Sancho.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, DAZN'da katıldığı yayında oyuncunun durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

Romano, "Henüz kesinleşmiş bir karar yok. İtalyan kulüpleri, yüksek maaşı nedeniyle transferin son günlerini ve uygun şartları bekliyor olabilir" dedi.

'TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYOR'

Beşiktaş iddialarına da değinen Romano, "Sancho ile ilgili Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşuluyor ancak şu anda oyuncu Türkiye'ye gitmek istemiyor. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra durum yeniden değerlendirilebilir fakat şu an için bu transfer mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.