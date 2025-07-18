Ünlü gazeteciden "Beyaz Toros" itirafı: Binalarda işkence gördüm

Geçmişte JİTEM’in bütün pis işlerinin sembolü hale gelen “Beyaz Toros” olayı tekrar gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir savcının makam odasındaki masada “Beyaz Toros” olduğunu söyleyerek, isim vermeden eleştirmiş, ardından soruşturma açılmıştı. Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek ise bugünkü köşe yazısında üniversite yıllarında Beyaz Toros’la götürüldüğü binalarda işkence gördüğünü yazdı.

ÖZEL’DEN SAVCIYA “BEYAZ TOROS” TEPKİSİ SONRASI SORUŞTURMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da bir savcının makam odasındaki masada (geçmişte JİTEM’in bütün pis işlerinin sembolü hale gelen) “Beyaz Toros” olduğunu söyleyerek sert tepki göstermişti. İsim vermeyen Özel’e stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel’in kastettiği savcının ismini de alenen duyurarak Özel hakkında “hakaret ve tehdit” suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

ZEYREK: BEYAZ TOROS’LA GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİNALARDA İŞKENCE GÖRMÜŞ BİRİYİM

Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek ise “Beyaz Toros” mağduru olduğunu bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Zeyrek, ayrıca altı ay önce biri tarafından tehdit edildiğini de belirterek şunları dile getirdi:

“Üniversite yıllarında Beyaz Toros’la götürüldüğü binalarda işkence görmüş biriyim. Bu yetmiyormuş gibi altı ay öncesine kadar “Beyaz Toros”, “Mahmut Yıldırım (Namı diğer YEŞİL)”, “Yeşil” gibi kod isimler kullanan biri tarafından üç ay boyunca ölümle tehdit edildim. Bu tehditler hakkında işlem yapması için başvurduğum Ankara Adliyesi’ndeki kadın savcıyı ikna etmem iki hafta sürmüştü. Ardından bizzat eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a durumu iletmeme rağmen hiçbir sonuç alamamıştım. Ancak her nedense, tehditler benim ilgili mercilere başvurularımın ardından bıçakla kesilir gibi kesilmişti.”

BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR?

Geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapan yoldan çıkmış bazı devlet görevlileri terör örgütüyle ilişkilendirdikleri, muhalifleri Beyaz Toroslarla bir yerlere götürüldüğü belirtiliyordu. O araçlara binen birçok insandan bir daha hiç haber alınamazdı. Bu olaylar nedeniyle Beyaz Toroslar faili meçhul cinayetlerin sembolü haline gelmişti