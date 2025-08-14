Ünlü gazeteciden çarpıcı iddia: Devlet Bahçeli yalnız kaldı

Gazeteci Levent Gültekin, Meclis’te kurulan “Terörsüz Türkiye” komisyonu, siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ve sürecin tıkandığını ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yalnız bırakıldığını söyledi.

Gültekin, CHP’nin komisyona sunduğu 29 maddelik şartların terörle ilgisiz olduğunu, AK Parti’nin ise süreci sahiplenmekten kaçındığını belirtti. DEM Parti’nin sivil toplum önerileriyle süreci farklı bir yöne çekmeye çalıştığını ifade eden Gültekin, Bahçeli’nin yakın zamanda sert bir çıkış yaparak süreci yeniden canlandıracağını iddia ederek şöyle konuştu:

Çok enteresan bir durum var orada. Süreç ortada kaldı. Devlet Bahçeli'yi yalnız bıraktılar. Bir komplo teorisi kursam şöyle derim. Bu partilerin hepsi tehditle oraya dahil oldular. Şimdi olabildiğince ayak diretiyorlar. Şimdi bak CHP komisyona 29 maddelik şart sunmuş. Komisyonun amacı belli, Terörsüz Türkiye'deki süreç, PKK ne olacak? Nasıl hallolacak? Nasıl paketlenecek? Dağdan inenlere infaz yasası nasıl uygulanacak? CHP'nin sunduğu maddelerden biri otoriter yönetimlerden ithal edilen yasaların yürürlükten kaldırılması. Cumhurbaşkanına hakaret yasasının değiştirilmesi böyle hiç terörle alakası olmayan 29 tane madde sıralanmış. Komisyon o değil ki. Diğer taraftan şimdi yeni bir şey çıktı ortaya. Biz sivil toplumu çağırıp konuşalım. DEM Parti 30 farklı sivil toplumun ismini vermiş.

Bir de CHP'nin önerdiği sivil toplum örgütleri var. Bir Erdoğan asılmıyor. AK Parti isteksiz duruyor. Kulisler de konuşulan AK Parti burada argo tabirle söylüyorum. Nasıl kıvrırız biz buradan çıkarız? CHP sanki beni zorla oturttunuz bu komisyona tavrında. Ben nasıl bunu çalıştırmam havasında? DEM Parti zaten Öcalan orada bizim burada yapabileceğimiz pek bir şey yok havasında. Bir tek MHP etini dişine takmış. Orada Fethi Yıldız şunu da çıkaralım, bunu da yapalım diye bir şeyler yapıyor. Benim anladığım kadarıyla herkes Devlet Bahçeli'ye “abi sen çok büyüksün, sen çok güzel işler yapıyorsun” deyip bu sürecin devamına katkı vermemeye çalışıyorlar. Bunun sebebini iki şeye yoruyorum. Bir tanesi muhtemelen bunlar da bizim gördüğümüz gibi bu sürecin ülkeyi nereye götürdüğünü görüyor. AK Parti ve CHP için söylüyorum.

DEVLET BEY’E AYIP OLMASIN DİYE...

İsrail ve Amerika'nın desteklediği, İngiltere'nin can havliyle şey yaptığı bir süreç. Bunun arkasında başka bir numara var deyip bunun toplumsal tepkisinin altından kalkamayız deyip uzak durmaya çalışıyor olabilirler çünkü istemiyorlar. Erdoğan, süreci lafla arada bir Devlet Bey’i mutlu etmek üzere arada bir Devlet Bey’e ayıp olmasın diye terörsüz Türk hedefimizden vazgeçmedik de konuyu kapatıyor konuşmalarında. Ve bütün AK Partililer görüyorum ekranlarda falan diyorlar ki toplum giderek süreçten uzaklaşıyor. Toplumsal desteğini kaybediyor. Zaten toplumsal desteği olsun diye kimse bir şey de yapmıyor. CHP'ye sanki şöyle bir şey oldu. Bu bir yorum değil. Komple teorisi yani sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Özgür Özel'e dediler ki bu komisyona girmezsen genel başkanlıktan indiririz seni. Özgür Bey de mecbur kaldı girdi şimdi ayak diretiyor. Yani istediğini yaptırmıyor. Böyle bir hava var hepsinde ama AK Parti sahiplenmiyor. CHP böyle sudan bahaneler, maddeler ileri sürerek komisyondaki işlevini boşa düşürüyor ve komisyonun ne olduğunu kimse bilmiyor artık. Bunu bilinçli bir şekilde böyle ölüme terk edip komisyonu başka bir şekilde bizim anayasa dediğimiz şekilde diriltme çabaları da olabilir. Ama ben bu aralarda Devlet Bey'den bir kükreme bekliyorum. Önümüzdeki günlerde eskilerin yaptığı gibi çıkıp ya bir üstü kapalı bir tehdit veyahut açıktan bir tehdit CHP'ye açıktan Erdoğan'a üstü kapalı bir tehdit göndereceğini düşünüyorum. Çünkü Devlet Bey bu işi çok istiyor belli. Komisyonu en çok o istiyor. CHP'nin olması için en çok o bastırdı. Önce CHP'yi Bayram'da bile randevu vermedi. Sonra CHP'yi komisyona aldılar. Şimdi CHP'yi övüyor, duruyor. Belli ki orada işler yapsın diye. Ama CHP böyle davranırsa Devlet Bey'in çok şiddetli bir tepkisini alacak. Bence Erdoğan'ın bu suskunluğu, bu isteksizliği de bence Devlet Bey'den mutlaka önümüzdeki günlerde yine yüzüklü bir tehdit ya da Ferdi Tayfur şarkılı bir tehdit göreceğiz tahmin ediyorum. Çünkü komisyonda çok ciddi bir tıkanma var.

PKK'NIN 40 YILDIR YAPAMADIĞINI, DEVLET ELİYLE MHP YAPTI

AK Parti açısından baktığımızda ben AK Parti'nin süreci sahiplenmediğini ve istemediğini düşünüyorum. İstenmiyordan kastım şu bence hepsi terör bitsin diyorlar ama bunun sadece bir terör bitirme meselesi olmadığının, Öcalan'ı Kürtlerin lider liderliğine dönüştürme süreci olduğunu, PKK'nın 40 yıldır yapamadığını, devlet eliyle MHP'nin yaptığını, bunun bir bütünleşmeden ziyade bir ayrı ayrılıkçı bir şeye doğru dönüştüğünü hepsi görüyor. CHP, tamamen teslim olmamak, o demokrasi vurgusu gibi gerekçelerle ayak sürtüyor olabilir. AK Parti, bunun sonunda toplum bizi boğar, bu iş başka bir noktaya gidiyor deyip baştan hayır da diyemiyor. Çünkü pozisyona hayır demesi mümkün değil. Çünkü orada asıl patron Bahçeli'dir. Bahçeli'ye hayır dediğin zaman iktidarı gözden çıkarman gerekiyor. Devlet Bey’i küstürüyorsa Tayyip Bey o zaman erken seçimi göze alacak demektir. Böyle bir durumda hayır da diyemiyor fakat evet de demiyor. Evet deyip alıp sahiplenip sonuna kadar götüremiyor. O yüzden şu anda hepsi ayak diretiyorlar. Devlet Bey'i yalnız bıraktılar. Devlet Bey şu anda orada MHP uğraşıyor, fakat süreç henüz harekete geçirilmedi. Eğer komisyon bu laylay lom havasını bir hafta daha sürdürsün biz MHP'den burayı yeniden harekete geçirmek için bambaşka atraksiyonlar göreceğiz.