Ünlü gazeteciden çarpıcı yorum: AKP kurulduğundan beri İsrail’e hizmet ediyor!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, bölgedeki değişimleri Yugoslavya'nın bölünme süreciyle kıyaslayarak, büyük güçlerin Ortadoğu'yu yeniden şekillendirdiğini iddia etti. Özellikle Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerde iç yapının parçalanmasının hedeflendiğini öne süren Önkibar, İran'a yönelik saldırının büyük bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekerken, bunun Türkiye'de mülteci akını ve ekonomik dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Önkibar, AKP’yi Hamas’a benzeterek “AKP kuruluşundan bugüne hep İsrail'e hizmet ettiğni ve hala etmeye devam ediyor” dedi.

Önkibar bölgedeki gelişmelerin Türkiye’ye nasıl etkileyeceğini şöyle anlattı:

Ortadoğu adım adım Yugoslavya'nın akıbetini yaşayacak. Hedef ve proje budur sosyalist lider Tito'nun ölümüyle 1980'lerin sonundan itibaren kaosa sokulan Yugoslavya 20 yıllık kanlı bir süre sonrasında 7 ayrı egemen ülkeye bölündü ve Avrupa'da güç olması engellendi. Hedef basit anlatımla klasik böl yönet politikası evet İsrail, ABD ve İngiltere'nin yeni Ortadoğu planı budur. İsrail'i tehdit edebilecek büyüklükte ve güçte bir devlet olsun istemiyorlar. Bu proje bağlamında malum önce Irak Libya akabinde Suriye çökertildi. Irak'ta bugün fiili olarak üç ayrı yapı var biri Sunni Araplar diğeri Şii Araplar üçüncü kesim de Kürtler. Suriye'de hedeflenen de ülkeyi Nusayriler, Dürziler, Kürtler ve Sünni Araplar şeklinde dörde bölmek. Aynı şey İran için de geçerli orası da Azeriler, Farslar ve Kürtler olarak üçe bölme amaçlanıyor.

Sabahattin Önkibar

AKP KURULUŞUNDAN BUGÜNE İSRAİL’E HİZMET EDİYOR

Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye için ilk etapta hedeflenen nedir derseniz Güneydoğu'nun koparılması ve kurulacak yeni Müslüman İsrail'e pardon Kürdistan devletine katılmasıdır. Bu aktardığım masal ya da tevatür değil artık her yerde dillendirilen olgudur. Irak, Libya, Gazze, Suriye ve Lübnan'da olanlarla halen devam eden İran saldırısı onun belgesi keza Amerika'nın yıllar yılı binlerce tır dolusu silahı Suriye sınırına ayıp PYD yani PKK ordusunu kurması da bu nedenledir. Bu şekilde Ortadoğu İsrail çıkarlarına göre dizayn edilecek ve yeni bir harita çizilecek. Yaşananlarla %100 kanıtlı Türk İslamcıları yani AKP bu büyük İsrail projesinin başından itibaren truva atıdır. AKP tıpkı Hamas misali kuruluşundan bugüne büyük resimde hep İsrail'e hizmet etti ve hala da ediyor. Hamas nasıl 2023 Ekiminde durduk yerde İsrail'e saldırıp 1200 sivili öldürerek Gazze'yi teslim edip Filistin davasını bitirdiyse AKP de ilk günden itibaren İsrail çıkarlarına hizmet ediyor. Onunla kol kola öyle olmasa Tayyip Erdoğan Irak'a yapılan harekatta İsrail ve Amerika ile el ele olmazdı. Kendinden önceki Başbakan Bülent Ecevit olmadı. Bütün bu kullanışlılığa rağmen Türkiye maalesef bölünmeden payını alacak. Epeydir bunun zemini inşa ediliyor. Ekonominin çökmesinden hukukun ve demokrasinin askıya alınmasına tek adam rejiminden sığınmacılara ve toplumu düşmanlaştırmaya kadar yaşananlar eşikteki kaos ve bölünmenin işaretleridir yapılacak birkaç provokasyonla kıvılcımlar saçılıp buhran içinde olan toplumun patlatılması amaçlanıyor. Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli güya toplumsal barış adına Abdullah Özalan'la bile işbirliği yaparken Türkiye'nin ana muhalefetine ve %60'ına savaş açtı. Okuma yazması olanlar için bunun okuması iktidarın sadece koltuğu koruma adına DEM Parti oylarını almak için tiyatro yapmasıdır.

TÜRKİYE YİNE MÜLTECİ AKININA UĞRAR

Bu bağlamda İran'a yapılan saldırı büyük bir savaşa dönüşürse Türkiye yine mülteci akınına uğrayacak aynı şekilde ekonomisi de olumsuz etkilenecek. Çünkü savaş ortamında faiz düşmez, istikrar olmaz, turizmde de eksilme olur keza petrol fiyatları da artar.