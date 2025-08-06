Ünlü gazeteciden çarpıcı yorum: Bahçeli, PKK’yı Kürtlerin temsilcisi yaptı!

Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, YouTube kanalındaki yayınında, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemleriyle toplumda uzun süredir korunan "Kürtler ayrı, PKK ayrı" ayrımının bozulabileceği yorumunda bulundu.

Gültekin, “PKK, 40 yıldır Kürtlerin tek temsilcisi olmayı başaramadı. Ancak Bahçeli, söylemleriyle bu imajı güçlendirdi. Bu tehlikeli bir durum. PKK düşmanlığı zamanla Kürt düşmanlığına dönüşebilir,” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin büyük bir kesiminin PKK ile bağının olmadığını vurgulayan Gültekin, bu söylemlerin halkı radikalleştirme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Bahçeli’nin bilinçli biçimde Öcalan’ı Kürtlerin “kurucu lideri” gibi konumlandırmaya çalıştığını iddia eden Gültekin, bunun barış sürecine değil, toplumsal ayrışmaya hizmet ettiğini belirtti.

Levent Gültekin şöyle konuştu:

PKK'nın 40 yıldır yapamadığını Devlet Bahçeli aslında bir ayda yapmış oldu. PKK 40 yıldır kendini Kürtlerin lideri, Kürtlerin temsilcisi gibi göstermeyi başaramadı. Toplumda her zaman Kürtlerle PKK arasına bir mesafe konulurdu. Sokakta esnaf sağda solda insanlar "abi Kürt başka PKK başka" derlerdi. Bu sürecin buraya en büyük zararı PKK bir anlamda Kürtlerin tek temsilcisi, Öcalan tek lideri yapılmaya çalışılıyor olması. Yıllardır toplumun özenle PKK ayrı, Kürt ayrı tanımına yılların milliyetçisi eliyle büyük bir darbe vurulmuş oldu. Bu eğer süreç iyi yönetilmezse PKK düşmanlığı bir süre sonra doğal olarak Kürt düşmanlığına doğru evrilir. O yüzden sözler çok önemli. O yüzden davranışlar çok önemli.

Ben 90'lardan bugüne kadar barış sürecine karşı olanların amacı neyse şu anda aynı amaca matuf barış süreci yapıyorlar. O zaman karşı çıkarak PKK'yı büyütüyorlardı. Burada dedik siyasetin önünü kapatıyorsunuz. O zaman karşıtlık üzerinden PKK'yı büyütüyorlardı. Şimdi ise barış adı altında PKK'yı Kürtlerin yani Öcalan'ı Kürtlerin tek temsilcisi yaptılar. Ama biz biliyoruz ki Türkiye'deki Kürtlerin %50'si Kürt hareketiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Ancak %50'sinin oyuna alıyorlar. Bu doğal olarak bir Kürt düşmanlığına evrilebilir. Kürtlerin tek temsilcisi PKK mantığı ki bunu Devlet Bey kasten ve vurgulayarak yapıyor. Kurucu lider boşa söylenmiş bir laf değil. Bütün bunlar Öcalan'ı Kürtlerin tek temsilcisi yapmak. Bunu PKK 40 yıl boyunca yapamadı ama Bahçeli şimdi yapıyor.