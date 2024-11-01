Ünlü gazeteciden çok konuşulacak çıkış: Esenyurt’tan sonra 2 belediye için kayyum iddiası

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine dün Beşiktaş Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı. Kayyum tartışmaları sürerken, gazeteci Fatih Portakal’dan bomba bir iddia geldi. Portakal, MHP’li İsmet Büyükataman’ın Akdeniz ve Toros belediyelerini işaret etmesine, “Onları durduran bir şey yok. Her şeyi yapabilecek güce sahip. Bence işi daha da büyütecekler” dedi.

BÜYÜKATAMAN: AKDENİZ VE TOROSLAR BELEDİYELERİ İNCELENMELİ

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla gözaltına alınmıştı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyelerini, Mersin’deki Akdeniz ve Toroslar belediyelerini hedef göstererek, “CHP-DEM ortaklığıyla kazanılan Akdeniz ve Toroslar belediyeleri İmamoğlu tarafından DEM Parti’ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı” demişti.

PORTAKAL: BENCE İŞİ DAHA DA BÜYÜTECEKLER

Özer’in tutuklanması sonrasında Beşiktaş Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy yerine Esenyurt Belediye Başkanlığı’na geçici süreliğine getirilmişti.

Sözcü TV haber sunucusu Fatih Portakal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanması sonrası 2 belediyeyi işaret ederek sıranın onlara geleceği söyledi. Portakal, MHP'li İsmet Büyükataman, Akdeniz ve Toros belediyelerini de demiş, onları durduran bir şey yok. Her şeyi yapabilecek güce sahip. Yarın Akdeniz ve Toros'a girse kim ne yapabilecek, 'hukukun kararını bekleyelim diyecekler' bu kadar basit... Kafalarında şuan ki operasyon nedir? Bence işi daha da büyütecekler. Bu DEM'e de uzanabilir...” ifadelerini kullandı.