Ünlü gazeteciden Fenerbahçe tüyoları! Üç oyuncudan biri Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, sol kanat transferi için temaslarını yoğun bir şekilde sürdüyor.

FENERBAHÇE'NİN 1. HEDEFİ KEREM AKTÜRKOĞLU

Bu bölgeye yapılacak transfer konusunda titiz bir çalışma yürüten sarı lacivertli yönetimin hedefi belli oldu.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin sol kanat transferinde önceliğinin Benfica forması giyen eski Galatasaraylı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu olduğunu duyurdu.

KISA SÜREDE SONUÇ ALINAMAZSA ROTA DEĞİŞECEK

İtalyan gazeteci ayrıca Fenerbahçe'nin 2 oyuncuyla daha ciddi şekilde ilgilendiğini ve Kerem'den kısa süre içerisinde sonuç alamazsa alternatif olarak beklettiği isimlere yöneleceğini belirtti.

BENFICA'DA 59 MAÇTA 34 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla toplam 59 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 18 gol, 16 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı.