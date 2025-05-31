Ünlü gazeteciden Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

NOW TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında gündemi değerlendiren Gazeteci Deniz Zeyrek Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum atanması halinde partinin başına geçeceği yönündeki söylentileri gündeme getirerek Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi.

Gazeteci Deniz Zeyrek Orta Sayfa programında Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun altını çizen Zeyrek, 'ücretler düşük millet aç perişan gencecik çocuklar yatarı olmayan suçlardan aylardır içerde, ayakta durdular diye dik durup sessizce durdukları halde çocuklar içerdeler, demokrasi delik deşik edilmiş, hukuk devleti delik deşik edilmiş Kemal Kılıçdaroğlu aynanın önünde kravatını düzeltiyor mahkemenin boşaltacağı koltuğa oturma hayalleri kuruyor bu kadar açık ve net' diye konuştu.

Deniz Zeyrek CHP'nin saldırı altında olduğunu söylerken Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'zannediyor mu o koltuğa gidip mahkeme kararıyla gidip oturduğunda CHP tabanı, CHP'liler onu orada oturturacak mı açık soruyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun demokrasinin zarar gördüğü bir süreçteki tavrını da eleştirdi.

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