Ünlü gazeteciden Özgür Özel’e sert eleştiri: Bu kafayla sen ülkeyi nasıl yöneteceksin?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programına konuk oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ziyaretinde “kurultay tertemiz” dediğini Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yalanlamıştı. Özel, katıldığı televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Konu hakkında konuşan gazeteci Levent Gültekin Özgür Özel’e “Özgür Özel inat etmiş ben lider olmayacağım, devlet adamı olmayacağım diye.” diyerek çok sert bir şekilde eleştirdi.

Levent Gültekin kendi YouTube kanalında şöyle konuştu:

Özgür Özel inat etmiş ben lider olmayacağım, devlet adamı olmayacağım diye inat ediyor. Aktivist olacağım alkış alacağım en ağdalı cümleleri en tartışılmaz konuşmaları en söylenmemesi sözler söylenmemesi gereken sözleri edeceğim keyfime bakacağım, benim devlet adamlığı parti genel başkanlığı sorumluluğum diye bir şeyim yok diyor. Eskiden Erbakan için söylerlerdi, Erbakan'ın oyu birazcık arttığında Erbakan çıkar saçma sapan konuşurdu. Teşkilatlar da şöyle konuşurdu: Bu adam bizim iktidar olmamızı istemiyor mu? Özgür Özel bugün büyük bir şaşkınlıkla izledim. Memleket yanıyor, dünya yanıyor. Televizyonda kendi parti içi kavgalarını ekrandan anlatıyorsun. Özgür Bey’in ekonomiyle ilgili bir malzeme vermesi gerekiyorken, tarımla ilgili bir malzeme vermesi lazımken verilen malzeme parti içi kavga. Eski genel başkanının avukatının ücretini diline dolamış. Bundan daha utanç verici bir şey olamaz. Bedava mı çalışacaktı parasını alacak. Sen koskoca bir genel başkansın çıkmışsın bunu televizyonlardan niye anlatıyorsun? Seni izleyen kararsız seçmen ne der? Bu kafayla, bu çapla sen ülkeyi nasıl yöneteceksin demez mi?

BUNLAR İKTİDAR OLMAK İSTEMİYORLAR

Senin muhatabın eski genel başkanın avukatı mıdır? Özel, “Benim avukatım ücretsiz” diyor. Sen kendi avukatını Çankaya Belediye Başkanı yaptın, ona niye bir şey demiyorsun. “Benim avukatım para almıyor” diyor. Para almıyor ama Türkiye'nin en önemli belediye başkanlığını alıyor. Kaldı ki adam parasız mı yapacak? Sen kendi parti içerisine niye el bombası atıyorsun niye bu tartışmaları ekrana yansıtıyorsun? Bunları dinleyince diyorum ki herhalde gerçekten bunlar iktidar olmak istemiyorlar.