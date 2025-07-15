Ünlü gazeteciden sert çıkış: CHP seçmeni işte böyle kandırıldı

Yılmaz Özdil, terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye verdiği hem insani hem ekonomik zarara dikkat çekerek, bu örgütün yıllar boyunca ülkeye 2 trilyon dolar civarında kayıp yaşattığını vurguladı. Toplumun çeşitli kesimlerinden binlerce şehit, gazinin acısını hatırlatan Özdil, PKK’nın neden olduğu kayıpların hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

DEM Parti’nin tutumunu eleştiren Özdil, CHP ile yapılan kent uzlaşısının ardından yaşanan siyasi değişimleri yorumladı. İktidarın çözüm sürecini MHP ve DEM Parti ile birlikte yürütme açıklamasını da eleştiren gazeteci, bu birlikteliğin siyasi etik açısından sorgulanması gerektiğini savundu. CHP’nin DEM Parti tarafından kullanıldığını iddia eden Özdil, bu süreçte CHP seçmeninin de yanıltıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

PKK denilen örgüt bu ülkede 70.000 kişinin ölümüne sebep oldu. Bu millet asker, polis, korucu, öğretmen, imam, mühendis 15 binden fazla şehit verdi. 10 binden fazla evladımız şehit çocuğu olarak babasız kaldı. 30 binden fazla gazimiz var. Kimisi bacağını kaybetti, kimisi gözünü kaybetti. 3 yıl yoğun bakımda yatanlar var. Bakın 25 yıl önce vurulmasına rağmen 25 yıldır hala ameliyat üstüne ameliyat olanlar var. PKK terörü Türkiye'ye direkt olarak 300 milyar dolar zarar verdi. Dolaylı olarak da 1 trilyon 800 milyar dolar. Bunu bizzat Mehmet Şimşek açıkladı. PKK Türkiye'de yaklaşık 2 trilyon dolar hasara yol açtı. Altyapıya, sanayiye, tarıma, hayvancılığa, turizme zarar verdiler. 1984'ten bu yana 41 yıl boyunca Türkiye ekonomisinin her yıl en az %2 oranında büyümesini engellediler. Kişi başına düşen milli gelirin azalmasına yol açtılar. Şimdi alt tarafı 30 tane kalaşnikov yaktılar diye oldu da bitti maşallah deniyor. Yani söylemesi ne kadar kolay değil mi? Üstüne hala entegrasyon ayağıyla özerklik istiyorlar. Bizim sayın medyamız da alkışlıyor. Tayyip Erdoğan, “Biz bu süreci AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti ile birlikte pişireceğiz diyor. Beraber pişiriyoruz bunu diyor.”

İŞARETİ ALDIĞI ANDA SAF DEĞİŞTİRDİ

DEM Parti mesela CHP ile kent ittifakı yaparsa terörist parti oluyor. AKP ile ittifak yaparsa cici parti oluyor. DEM Parti, PKK ne isterse onu yapan bir partidir. DEM Parti, CHP'yi kullandı. AKP'den işareti aldığı anda saf değiştirdi. Bunun böyle olacağını anlatıyorduk. İnanmayanlar oluyordu. Demek ki neymiş? Türkiye topraklarında Kürdistan kurulmasını isteyen operacının elini öpmenin CHP'ye bir faydası yokmuş. Öyle değil mi? Her kürsüye çıktığında Selahattin Demirtaş'a selam göndermenin CHP'ye bir faydası yokmuş. Böyle iki tane oy kaparım belki diye Şeyh Said'in manevi hatırasına saygılar sunmanın, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ihanet etmenin CHP'ye bir faydası yokmuş. DEM Parti, PKK'nın siyasi uzantısıdır. CHP'yi kendi amaçları için kullandılar. Şimdi saf değiştirdiler. CHP ortada kala kaldı. İçten içe işgal edilen CHP işte böyle kullanıldı. CHP seçmeni işte böyle kandırıldı. Şu anda geldiğimiz noktada CHP'yi yolsuzluk soruşturmalarıyla kriminal bir parti haline getiriyorlar. DEM Parti’yi ittifak ortağı yapıveriyorlar. Bakın Esenyurt Belediye Başkanı DEM Parti ile kent uzlaşısı yüzünden tutuklamışlardı. Şimdi o davada tahliye karar verdiler ama yolsuzluk soruşturması nedeniyle hapisten çıkarmıyorlar. DEM Parti aklandı. CHP suçlu, bu gerçekten ibrettir. DEM Parti CHP'yi işte böyle kullandı. CHP seçmeni bizzat kendi genel başkanı, kendi genel merkezi tarafından işte böyle kandırıldı.