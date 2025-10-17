Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kira piyasasına devlet müdahalesiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan’ın “Kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak” sözlerini yorumlayan Zeyrek, daha önce vaat edilen 250 bin sosyal konuttan yalnızca 6 bin civarında teslimat yapıldığını belirtti. Yeni açıklamayla birlikte toplamda 750 bin konutun yapılacağı söylense de, Zeyrek bu projelerin hayata geçmesinde ciddi aksaklıklar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayat pahalılığını ve kira krizini açıkça kabul etmesini “önemli bir itiraf” olarak nitelendiren Zeyrek, “23 yıldır iktidardaysanız, bu sorunların sorumlusu da sizsiniz” diyerek mevcut ekonomik tablonun iktidarın politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Kira artışlarına getirilen %25 sınırın uygulanamadığını, vatandaşların mahkemelik olduğunu ve enflasyonun halkı ezdiğini belirten Zeyrek, çözüm konusunda umutlu olmadığını ancak sorunun artık inkar edilmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. "Konut fiyatları ile ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak" dedi. Bu nasıl yapılabilir sizce? Ya şöyle yapacaklar. Şimdi daha önce bir 250.000 sosyal konut yapacaklarını ilan etmişlerdi. Ben araştırdım, toplam 6.000 civarında daha bugüne kadar teslimat olmuş. Net bir açıklama yok ama bu projeden teslim edilen bir iki tane şey buldum, 3.000 konut, 2800 konut ve 2025'te ihaleleri yapılacak falan diye haberler buldum. Cumhurbaşkanının yeni açıklaması da şu 500.000 konut daha yapılacak. Yani 750.000 konut yapılacak ve o konutlar sosyal konut diye kiraya verilecek. Böylelikle kamu elindeki konut stoğuyla kira piyasalarını belirlemeye başlayacak. Yani anladığım kadarıyla biraz komünizme geçiyoruz. Moskova'nın eski demir perde ülkelerinde şehirlerin çevresinde böyle banliyolar var. Sosyal konutlardan oluşan bir sürü böyle kibrit kutusu gibi zaten TOKİ'nin eski evleri de onlara benziyordu.

CUMHURBAŞKANI HAYAT PAHALILIĞI OLDUĞUNU KABUL EDİYOR

Devletimiz böylece yüzbinlerce konutla onları kiraya vererek düşük düşük kiralarla kira piyasasını alt üst edecek. Öyle anlaşılıyor ama yani daha deprem konutlarının yarısı duruyor. Yani 600.000 deprem konutu yapılacaktı. Daha 300.000'i teslim edildi. 300.000 konut orada devam ediyor. Bahsettiğim 250.000 konut daha önce vadedilmişti. İnsanlardan başvuru parası alınmıştı. Bir de şimdi 500.000 konut deniyor. Nerede yapacaksın? Kamu müteahhitlerinin özellikle de TOKİ müteahhitlerinin ödemeleri zamanında yapılamıyor. Öyle de bir gerçeklik var. Ama bunun şöyle bir tarafı var, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dikkatlice dinledim. Cumhurbaşkanı ülkede ciddi bir hayat pahalılığı olduğunu kabul ediyor ve kira meselesinde bu hayat pahalılığın en önemli unsurlarından biri olduğunu kabul ediyor.

BİR SORUN YAŞANIYORSA SORUMLUSU SİZSİNİZ

Cumhurbaşkanının 23 sene iktidarda kaldıktan sonra hala hayat pahalılığından şikayet etmesi, hala hayat pahalılığını çözme vaadinde bulunması, ilginç bir durum oldu. Yani kendi eserini sonuçta bugün geldiğimiz nokta çeyrek asır dile kolay bu ülkeyi çeyrek asırdır siz yönetiyorsunuz. Hiçbir geçmiş yönetimi suçlayamazsınız. Şu anda bir sorun yaşanıyorsa sorumlusu doğrudan sizsiniz. Türkiye'de bugün ekonomik sorun varsa sorumlusu sizsiniz. Sizin yanlış politikalarınızdır. Kira artışlarına %25 sınırı koydular, kimse uymadı. Millet hep mahkemelik oldu. Zaten enflasyon yüzünden ciddi sıkıntılar vardı. Hayat pahalılığı varsa sorumlusu sizsiniz. Enflasyon varsa sorumlusu sizsiniz. Bunun itirafı açısından bence önemli bir açıklamaydı. Yani belki sorunu işin sonunda çözemeyecekler. Benim öyle bir umudum yok ama en azından böyle bir sorun olduğunu kabullendiklerini bize gösterdiler.