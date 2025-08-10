Ünlü gazeteciden sert uyarı: Türkiye yoğun bakımda!

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında Türkiye'de otoriter rejimin uzun vadede sürdürülemeyeceğini ekonomik gerekçelere dayandırarak otoriter rejimlerin ayakta kalabilmesi için sadece ideolojik veya baskıcı araçlar değil, aynı zamanda doğal kaynaklardan elde edilen düzenli gelirler de gerektiğini belirtti. Önkibar, Türkiye'nin bu tür kaynaklara sahip olmaması, ekonomik baskının halk üzerinde artmasına ve rejimin sürdürülemez hale gelmesine yol açacağı yorumunda bulundu.

Suudi Arabistan, Rusya ve İran gibi ülkelerin petrol ve doğal gaz gelirleriyle halkın temel tüketim ihtiyaçlarını sübvanse edebildiğini hatırlatan Önkibar, Türkiye’nin bu tür kaynaklara sahip olmadığını vurguladı. Türkiye’nin dış ticaret açığı, yüksek borçlanma maliyeti ve halkın büyük kısmının açlık sınırının altında yaşaması nedeniyle ekonomik baskının giderek arttığını ifade etti.

Sabahattin Önkibar YouTube kanalında şöyle konuştu:

Otoriter rejimleri ayakta tutan sadece inançlar, ideolojiler, baskılar değil aynı zamanda düzenli gelir getiren doğal kaynağa sahip olmaktır. Zulüm, inanç, ideoloji kitleleri bir müddet uyutup baskılar ancak bir yerden sonra patlatır ki böyle onlarca örnek var. Bilinen ifade aç insan inançlarını bile yer. Bu olgudan hareketle dikkat edin. Otoriter ülkelerin pek çoğunda doğal kaynak geliri var. İşte Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, Rusya, Venezuela, Azerbaycan hatta İran da öyle. Petrol, doğal gaz gibi gelirler rejimleri ve tiranları ayakta tutuyor. Zira temel tüketim ürünleri o gelirlerle, o paralarla sübvanse ediliyor. İran'a bakın, çarşı pazar fiyatları emin olun Türkiye'nin çok altında. Aynı şey pek çok otoriter ülkede geçerli. Bu gerçeklikten hareketle diktatörlük bile parayla, zenginlikle mümkün olabiliyor. Para yoksa açlar isyan ediyor. Şüphesiz bu elbette genelleme. Fakat örnekler ortada. Dolayısıyla bu zaviyede bakıldığında Türkiye'de otoriter rejimin uzun sürede hükümran olması ekonomik olarak mümkün değil.

YOĞUN BAKIMDAYIZ

Türkiye'nin doğal kaynağı yok. Sanayileşmiş, gelişmiş ülke değil. Dış ticarette de açık veriyor. Buna paralel olarak Türkiye dünyanın en borçlu ülkelerinden. An itibarıyla da dünyada en pahalı borçlananlardan. Dahası kimse de borç vermiyor. Bütün bunlardan hareketle Türkiye'nin doğal kaynak zengini olan otoriter rejimler gibi temel tüketim maddelerini sübvanse edecek kaynağı yok. Bunun manası yüksek enflasyon ve pahalılığın halkı bunaltması, ezmesi ki ülkemiz an itibarıyla dünyanın en pahalı ülkesi. Türk-İş gibi saygın bir kurumun tespitiyle ortada açlık sınırı 26.500 TL. Durum bu iken Türkiye'de 60 milyonun üstünde asgari ücretli ve emekli ailesi bu miktarın çok altında maaş alıyor. Buradan hareketle matematik Türkiye'nin açlar ülkesi olduğunu resmediyor. Böyle bir tabloda zulüm yapsanız da engizisyon mahkemeleri kursanız da insanları sürüler halinde zindanlara doldursanız da kar etmez, dikiş tutmaz. Veriler ortada, bizde ekonomi yönetilmiyor, algı yönetiliyor. Fakat artık duvara dayanıldı. Yoğun bakımdayız.