Ünlü gazeteciden şok iddia: AKP ile MHP bunu gizliyor

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Türkiye’nin Suriye politikasını eleştirerek AKP iktidarının bölgede fiili bir PKK devleti oluşturduğunu ve bu yapının artık resmiyet kazandığını öne sürdü. Önkibar, Amerika’nın PYD-YPG’ye binlerce tır silah göndermesinin bu yapının kalıcı hale gelmesi için olduğunu savunarak bu oluşumun “Büyük Kürdistan”ın ilk garnizon devleti olduğunu belirtti.

Sabahattin Önkibar, geçmişte yaşanan olaylara atıfla, iktidarın PYD’ye karşı gerçek bir askeri harekat yapamayacağını, yalnızca kamuoyunu yönlendirmek için böyle bir hava yaratıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

AKP iktidarı yalnız Suriye politikasıyla Suriye'de fiili bir PKKistan var etti. İşte o fiili devlet şimdi resmiyete dönüşüyor. Amerika gibi bir devlet boşu boşuna binlerce tır dolusu silahı PYD-YPG'ye vermez. Suriye sınırındaki bu yapı artık Büyük Kürdistan'ın ilk ve bağımsız garnizon devletidir. Kurduran ya da kuruluşuna sebep olan da maalesef AKP iktidarıdır. Türkiye'yi yönetenlerin yaptığı sadece bu da değil. Suriye'nin güneyini de İsrail'e teslim ederek vadedilmiş toprakların bir bölümünü hediye eden işbirlikçi Truva atı konumundalar.

Gelelim AKP iktidarının PYD-YPG'ye müdahale eder mi? Askeri harekat yapar mı? Yapabilir mi? Sorularına yakın geçmişte yaşananlar ortada. Türk ordusu PYD'ye harekat yapmak için Suriye'ye girmiş. Trump ülkemizi yönetenleri tehdit etmiş. Yeni başlayan operasyonu da anında sonlandırmıştı. Dün bunlar olduğuna göre yarın da aynı şeyler olur. Bu itibarla iktidarın PYD'ye karşı askeri harekatı da söz konusu değil. Sadece olacak gibi bir hava yaratılıp korkutulmaya çalışılıyor. Bunu amiyane tabirle ne PYD yer ne de onu destekleyen Amerika ile İsrail yer. Abdullah Öcalan da zaten “PYD-YPG silah bıraksın özerklik istemesin” demiyor. Bakın kamuoyumuz pek bilmiyor. PYD'yi hapiste kurduran Apo’dur ki AKP iktidarı izin vermeseydi hapiste olan biri böyle bir şey yapamazdı. Dolayısıyla PYD'nin asıl günahkarı bugünkü iktidardır. AKP bunu o zaman neden yaptı derseniz Beşar Esad'ı yıkma adına PKK'dan yararlanmak için. İşte Türkiye'yi 23 yıldır yönetenlerin ufku budur, vizyonu budur. Yani Türkiye'yi getirdiği yer burası. Suriye'de durum bu ise PKK Türkiye'de neden silah bırakıyor derseniz sınırda kurulan devleti resmileştirmek, meşrulaştırmak ve de Türk siyasetinde etkili olmak için. AKP ile MHP bunu gizliyor. Maalesef bu devlete Türkiye'yi yönetenler rıza göstermiş durumda.