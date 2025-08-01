Ünlü gazeteciden şok iddia: Hem Özgür Özel’in hem İmamoğlu’nun ödü kopuyor

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, CHP’nin bu komisyona katılımını “AKP-MHP-DEM kayığına binmek” olarak nitelendirdi. Önkibar, CHP tabanının %79’unun bu karara karşı olduğunu iddia ederek, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun PKK ve ABD’yi karşılarına almaktan çekindiklerini savundu.

Önkibar, CHP’nin komisyona katılma kararının önceden alındığını ve kamuoyuna açıklanan isimlerin Özgür Özel’in “henüz belirlemedik” açıklamasından hemen sonra duyurulmasını eleştirdi. Tanju Özcan’ın ilkeli duruşunu öven gazeteci, Özcan’ın dışlanması durumunda Zafer Partisi ve İYİ Parti tarafından sahiplenileceğini öne sürerek şöyle konuştu:

AKP-MHP-DEM kayığına binen Özgür Özel, suç üstü olmuş durumda ki Tayyip, Bahçeli ve Apo muhalifi, bütün kesimlerle çok sıkı CHP'liler bile yapılanın yanlış olduğunu haykırıyorlar. CHP'lilerin %79'u komisyona girilmesine şiddetle karşı. Bu arada ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi komisyona girmeyi meğer baştan kararlaştırmış. Öyle zira Özgür Özer Sözcü Televizyonu’nda komisyona girecek isimleri henüz belirlemedik dedikten 5 dakika sonra CHP'li komisyon üye isimleri kamuoyuna açıklandı. Bütün bunlardan hareketle hiç lafı dolandırmasınlar. Hem Özgür hem İmamoğlu PKK ve Amerika'yı karşısına almaktan ödü kopuyor. Türkiye ve Atatürk Cumhuriyeti diye bir tasaları, dertleri yok. Oysa düşman kim olursa olsun yanlış yanlıştır. Bunu söylemez bahane üretirseniz İslamcılar bir 23 sene daha iktidarda kalırlar. Bu konuda Tanju Özcan'a alkışlarım var. Çünkü ilkeli siyaset yapıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi kendisi için değil Türkiye ve Atatürk Cumhuriyeti için tavırlar takınıyor. Özgür Özel'in Bolu Belediye Reisi Tanju Başkan'a Sözcü Televizyonu’nda tavır almasının beş paralık karşılığı yok. Zira Tanju Özcan CHP Bolu'da 3. partiyken %54 ile belediye başkanı seçildi.

Tanju Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nden kazara dışlanırsa Zafer Partisi ile İYİ Parti onu omuzuna alacak, baş tacı edecektir. Bu arada bir şeyi atlamayalım. Özgür Özel, “İmamoğlu aday olmazsa ben olurum diye bir ifadem yok” dedi. Bu beyan yasak savma kabilinde ve geçiştirme tavrıdır. CHP ve Özgür Özel gelinen bu noktadan sonra şunu söylemeli. Adayımız “Ya İmamoğlu’dur ya İmamoğlu’dur” demeliler. İmamoğlu olmazsa şu bu olur diye bir cümle kurmak siyaseti bilmemek ya da İmamoğlu artık siyasi meftadır mesajını vermektir. Meclis’teki PKK koalisyonu demişken Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Özel ısrarla orada yapılacak olan görüşmelerin açık olmasını hatta TRT'den canlı yayınlanmasını talep etmeli. Öyle çünkü şeffaflık ve ülke çıkarı bunu gerektiriyor.

Ümit Özdağ’dan komisyona katılanlara uyarı: Oturduğunuz masaya dikkat edin