Ünlü gazeteciden Suriye yorumu: Savaş başladı, geri dönüş yok

Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü SDG/YPG arasında Halep kırsalında yoğun çatışmalar yaşandığını belirtti. Bu gelişmelerin, Türkiye tarafından bilindiğini ancak kamuoyuna yansıtılmadığını söyleyen Zentürk, bölgede yaşanan askeri hareketliliğin Amerika ve İsrail’in bilgisi dahilinde olduğunu ve daha büyük bir savaşın hazırlıklarının yapıldığını öne sürdü.

HALEP KIRSALINDA ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞIYOR

Gazeteci Ardan Zentürk, Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü SDG/YPG arasında yoğun çatışmalar yaşandığını açıkladı. Halep’in doğu kırsalındaki Meskene, Habube ve El Hafsa bölgelerinde havan ve roket saldırılarının sürdüğünü belirten Zentürk, iki tarafın ağır silahlarla karşılıklı saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazeteci Ardan Zentürk şöyle konuştu:

Suriye'nin kuzey doğusunda savaş çıktı. Silah bırakmasını istediğimiz unsurlar ile bizim eğitip donattığımız unsurlar yeniden savaşıyor. Şimdi bu tarafta Yaşar Güler, İbrahim Kalın, Hakan Fidan. Bu tarafta Numan Kurtulmuş komisyonu yürütüyor. Bunlar görmüyor mu? Biliyorlar. Orada onların bilgisi dışında o savaş çıkmaz. Gerçekten hiçbir şey olmamış gibi çalışmayı sürdürüyorlar. Taraflar birbirine girdi artık geriye dönüş olmaz, mümkün değil. Ne Amerika ne İsrail bu işin finalini oraya bırakmazlar.