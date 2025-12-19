'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak', 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' ve 'örgüt kurmak ve yönetmek' suçlamalarıyla tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan sonra medya dünyasından yeni gözaltılar ve tutuklama haberleri gelmeye devam ediyor.

Bir itirafçının ifadesinde, "‘Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu" iddiası olay oldu.

Gazeteci Levent Gültekin'in, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle dün akşam 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alınması da gündemdeki yerini koruyor.

BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın ve İbrahim Kahveci Halk TV canlı yayında son zamanlarda yapılan operasyonları değerlendirdi.

Yaşar Aydın, "Habertürk meselesinde ben biraz AKP içindeki küçük kavgaların su yüzüne çıkacağı bir döneme giriyoruz meselesinin netleşeceğini düşünüyorum" derken, Kahveci AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası döneme dikkat çekti. Kahveci'nin "Süleyman Soylu boşuna çırpınmasın" ifadeleri gündem oldu.

'AKP İÇİNDEKİ KÜÇÜK KAVGALAR SU YÜZÜNE ÇIKACAK'

Yaşar Aydın operasyonlara yönelik "Levent Gültekin gözaltına alındı. Ciddi bir suçlama da yok. Hiçbir sebep yok. Savunma bile yapmamış. Operasyonlar, gözaltılar tuhaf bir şey oluyor. Süleyman Soylu'nun açıklaması ve 'bakanlar değişecek' meselesi ile ben Habertürk meselesinde biraz AKP içindeki küçük kavgaların su yüzüne çıkacağı bir döneme giriyoruz meselesinin netleşeceğini düşünüyorum.

BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aydın, "Mehmet Akif Ersoy AKP'nin iç gerilimine doğru gidecek. Nerede duracak? Erdoğan bu meseleye nerede müdahale edecek. Herkes birbirine vuruyor. Ben bir Saray müdahalesi bekliyorum. İsimleri geçenlerin karşı bir hamlesini bekliyorum. Gizli tanıkların ifadelerinin servis edilmesi bir propagandaya dönüştü. Herkesin elinde herkesle ilgili dosya birikmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'BİLAL ERDOĞAN'IN ORGANİZE ETTİĞİ İŞLER...'

İbrahim Kahveci de "Karşı hamle geliyor" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşaretleri görüyoruz. Erdoğan birkaç gün önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile görüştü. Bunu kenara atın, bekleyin. Kayyum işleriydi, ileri de bir sürü şey görebiliriz. O kenarda dursun. İkincisi bu operasyonlarla birlikte son iki yıldır. Galata Köprüsü'nde Bilal Erdoğan'ın organiza ettiği işler oluyor.

'SÜLEYMAN SOYLU BOŞUNA ÇIRPINMASIN'

Bilal Erdoğan son günlerde artan oranda kamuoyu önüne çıkarılıyor. Bu süreçten bağımsız olarak bunu değerlendiremeyiz. Sürecin içinde ele almamız gerekiyor. Erdoğan sonrası Akit 'Fidanlar yükseliyor' diye haber yapmıştı. Süleyman Soylu boşuna çırpınmasın. AKP içinde bir aktör olmaya çalışıyor. Boşuna çırpınmasın. Fidanlar da artık yetişmez. Bilal Bey kamuoyunun önüne getiriliyor."