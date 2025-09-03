Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanması kararı gündemdeki yerini koruyor.

T24 yazarı Gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yargı yoluyla iktidara aday bir siyasi partinin il başkanı yerine "kayyım" tayin edildiğini ifade etti.

'ÇOK TEHLİKELİ'

"Böylece seçilmiş belediye başkanlarının yargı yoluyla görevlerinden alınıp yerine seçilmemiş kişilerin oturtulmasından sonra, bir parti içinde seçilmişlerin mahkeme kararı ile indirilip, partinin seçilmemişlere verilmesi aşamasına geçtik" değerlendirmesiyle duruma tepki gösteren Özkök, durumun 'çok tehlikeli' olduğunu ifade etti.

AYM AKP'Yİ KAPATMA KARARINI REDDEDİNCE ERDOĞAN BAKIN NE DEMİŞ

AKP'ye 2008 yılında açılan kapatma davasının o dönemin hakimleri tarafından reddedilmesi sonrası, dönemin Başbakan'ı recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri gündem oldu.

Ertuğrul Özkök, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008 yılında Başbakan olduğu dönemde partisi AKP'ye açılan kapatma davasını reddetmesi sonrası söylediği sözleri eski bir fotoğrafını koyarak şöyle hatırlattı:

"Ankara’daki hakimler AKP hakkında açılan "Kapatma kararı"nı reddettiler.

Yani “Yargı yoluyla bir siyasi darbe” girişimine hayır dediler.

Çünkü o gün Ankara’da hakimler vardı. Mesela, Anayasa Mahkemesinin o tarihi kararından sonra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan neler demişti onları bir hatırlayalım:

(*) “Mahkemenin bu kararı millet iradesine saygı açısından olumlu olmuştur” demişti.

(*) “Milletimizin demokrasiye olan inancı bir kez daha teyit edilmiştir” demişti.

(*) “ Bu kararla sadece AK Parti değil, Türkiye de “büyük bir haksızlıktan kurtuldu” demişti.

(*) “Böylece Demokrasimiz “büyük ayıpla yaşamak zorunda bırakılmadı” demişti.

(*) “Millet iradesi yargıyla karşı karşıya getirilmedi” demişti.

(*) “Demokrasimiz ve hukuk sistemimiz bu sınavdan birlikte güçlenerek çıkma fırsatı yakaladı” demişti

(*) “Siyaset sorunları çözme yeridir. Demokratik hukuk devleti içinde yolumuza devam edeceğiz” demişti.

(*) “Ayrıca, bu karar “Türkiye’nin normalleşmesine katkı sağlayacaktır” demişti."

Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel kararı tanımadıklarını ifade ederek Özgür Çelik'in il başkanlığı görevine devam edeceğini belirtti. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan da, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 'Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili "Hukuken doğrudan etkilemez. Davanın reddine engel bir durum yok. Ülkede hukuk kırıntısı varsa Ankara’daki davadan böyle bir karar çıkamaz" değerlendirmesi yapmıştı.

Özgür Özel'den flaş açıklama!

CHP'li isim canlı yayında ilk kez açıkladı! 'Bundan sonra olmaz geçmiş olsun'

Süresiz nafakayla ilgili yeni gelişme! Yandaş duyurdu