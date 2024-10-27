Ünlü gazetecinin sır ölümü 12 yıldır çözülemiyor

Düzenleme: Dila Deniz
Ünlü gazetecinin sır ölümü 12 yıldır çözülemiyor

ABD, Virginia’da tanınmış gazeteci Sarah Greenhalgh, Facebook'ta paylaştığı esrarengiz bir gönderinin ardından 2012'de evinde ölü bulundu. Cinayetle ilgili birçok teori olsa da, katil kimliği hâlâ çözülebilmiş değil.

9 Temmuz 2012 sabahı meydana gelen olay, küçük kasabada sarsıcı bir iz bıraktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevler içindeki evde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kimliği tespit edilen kadının, gazeteci Sarah Libbey Greenhalgh olduğu anlaşıldı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Greenhalgh’ın yangın sebebiyle değil, vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Facebook’taki Gizemli Paylaşım

Greenhalgh’ın cinayetinin ardından Fauquier County Şerif Ofisi, olayın perde arkasını aralamak için detaylı bir soruşturma başlattı. En dikkat çekici ipucu ise, Greenhalgh’ın cinayetten sadece birkaç saat önce sosyal medyada yaptığı "şifreli" paylaşımıydı. Gazeteci, "Pencere açık uyuyacağım. Deli çocuk rahat bıraksa dinleneceğim çünkü yarın pazartesi ve çok işim var." ifadesini kullanmıştı. Bu gönderi, yetkililerin dikkatini çekti ve soruşturmayı derinleştirdi.

Şüpheli Eski Sevgili

Soruşturmada adından sıkça bahsedilen kişi, Greenhalgh’ın eski sevgilisi John Kearns’ti. Cinayetin yaşandığı gece Greenhalgh ile tartıştığı iddia edilen Kearns, olaydan sonra polis tarafından sorgulandı. Ellerindeki “yaralar” için dövüş sanatları antrenmanı yaptığını söylese de, bu durum şüpheleri üzerine çekti. Polisin elindeki belgelerde, Kearns’in Greenhalgh’a ait bazı e-posta mesajlarını silmeye çalıştığına dair iddialar bulunmaktaydı. Ancak, Kearns'in cinayetle ilgili doğrudan suçlayıcı bir delile rastlanmadı ve herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı.

Greenhalgh’ın ölümünün ardından geçen yıllara rağmen cinayet hâlâ çözülemedi ve dava kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Konu, 'People Magazine Investigates’ adlı belgesel dizisinde incelenecek.

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