Ünlü gazetecinin yeni adresi belli oldu! Narin Güran haberleriyle tanınmıştı…

Narin Güran ve 2021 yılındaki depremde yaptığı özel haberlerle bilinen muhabir Ferit Demir, Halk TV ile yollarını ayırdı. Demir’in yeni adresi ise NOW TV oldu. Haberi, NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk sosyal medya hesabından paylaştı.

HALK TV İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayıran ödüllü gazeteci Fırat Demir’in yeni adresi belli oldu. Halk TV'de 5 yıl süreyle Tunceli muhabirliğinin yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki haberlerin takibini yapan Demir, Narin Güran, İliç madeni ve 2021 yılı Şubat depreminde yaptığı özel haberlerle tanınmıştı.

NOW TV’YE TRANSFER OLDU

NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Ferit Demir’in transfer haberini sosyal medya hesabından paylaştı. “Haberciliğin zirvesi ve merkezine hoş geldin Ferit Demir” ifadelerini kullanan Doğan Şentürk, “Başarılı gazeteciliğin ve özel dosyalarınla gücümüze güç katacağına eminim” dedi.

Haberciliğin zirvesi ve merkezine hoş geldin Ferit Demir..

Başarılı gazeteciliğin ve özel dosyalarınla gücümüze güç katacağına eminim..

⁦@DemirFerit⁩ ⁦@nowhaber⁩ pic.twitter.com/eUQggGcI00 — Doğan Şentürk (@dogansenturk) June 2, 2025

FERİT DEMİR KİMDİR?

Uzun yıllar Tunceli'de ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli haberleri olan Ferit Demir, mobbing ve sansürden dolayı DHA’dan istifa etmişti.

FerDemir, Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Rafet Genç Haber Ödülü, Yılın Haber Ödülü ile Cem Emir, Sabahattin Yılmaz Haber Ödülleri gibi pek çok ödülleri bulunuyor. Demir, 2021 yılının Şubat ayında katıldığı Halk TV'de 6 Şubat depremi, İliç felaketi, Narin Güran olayı başta olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok olayda ses getiren haberlerde imzaları vardı.