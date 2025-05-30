Ünlü gazeteciye hapis cezası istemi!

Gazeteci Sedef Kabaş'a, sosyal medyada hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan hakkında gerçekleştirdiği bir paylaşım sebebiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kabaş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kabaş'ın 8 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaştığı belirtildi.

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Kabaş, paylaşımı kendisinin üretmediğini, Karahan'ın zamlar hakkındaki bir cümlesini herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kendi sayfasında paylaştığını söyledi.