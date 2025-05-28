Ünlü gazeteciye İmamoğlu soruşturması! İfadeye çağrıldı

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

ALTAN SANCAR HAKKINDA SORUŞTURMA!

Gazeteci Altan Sancar İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün X (Twitter) hesabından yaptığı, "Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak" paylaşımı sebebiyle savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldı.

Gazeteci Altan Sancar'ın avukatı Yeşu Beğtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Müvekkilim Altan Sancar, bu paylaşımı sebebiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ isnadıyla ifadeye çağrıldı” ifadelerini kullandı.