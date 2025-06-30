Ünlü gazeteciye tehdit! Sosyal medya hesabından duyurdu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bir jandarma karakolunda Suriyeli sığınmacılara yönelik sistematik işkenceyi gözler önüne seren gazeteci Alican Uludağ, gerçekleştirdiği haber sonrası tehdit edildiğini açıkladı.

Uludağ, telefonlarının dinlenmiş olabileceğini belirtirken, konuyla ilgili adli mercilere başvurduğunu açıkladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir jandarma karakolunda sınırı geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak sistematik işkence uygulandığı mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre, yakalanan 9 göçmen karakolda saatler süren şiddetli işkenceye maruz bırakıldı. Göçmenlerden ikisi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri karakolun hurdalık alanında toprağa gömülürken, diğeri ise bir çuvala konularak sınır dışı merkezi önüne bırakıldı. Söz konusu olayla ilgili olarak aralarında karakol komutanlarının da bulunduğu 22 asker hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda, 4 asker iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava sürecinde askerlerin ifadelerinde olayla ilgili detaylı itirafta bulundukları öğrenildi.

ALİCAN ULUDAĞ’A TEHDİT

İşkence haberini yapan gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, haberden sonra tehdit mesajları aldığını açıkladı. Uludağ’a yabancı bir numara üzerinden gönderilen mesajda “Jandarma karakolundaki gibi eziyet edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Uludağ şunları kaydetti:

“Karakoldaki işkence davası haberimden iki gün sonra, dün; bu habere atıf yapan bir tehdit mesajı geldi. Kişi ve grup adı gerçek mi, emin değilim. Ama yöntem tanıdık. Birileri mesaj vermek istiyor. Dün gün içindeki hareketlerimi düşündüğümde ve ardından mesajın geliş şekli telefonlarımın yasadışı dinlendiği, izlendiği şüphesi doğurdu. Detayları şimdilik ben de saklı. Ancak kişisel bilgilerimi yasadışı şekilde ele geçiren ve tehdit mesajını gönderenler hakkında bugün adli mercilere başvurdum. Susmayacağım.”