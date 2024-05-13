Ünlü gece kulübüne baskın! Aralarında polislerin de olduğu 24 kişiye gözaltı

Kaynak: İHA
Ünlü gece kulübüne baskın! Aralarında polislerin de olduğu 24 kişiye gözaltı
İzmir’de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik operasyon düğmesine basan polis, ünlü bir gece kulübüne baskın yaparak 24 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği belirlenen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü operasyon düzenledi.

Suç örgütlerini takibe alan İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını ve gelirlerin aklandığını tespit etti. Öte yandan, vatandaşlara uyuşturucu satılarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığı da belirlendi.

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Aylar süren teknik ve fiziki takip sonrası polis ekipleri, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre ederek operasyon düğmesine bastı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, İzmir’deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaparak; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirdi.

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24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda, 3’ü aktif, 1’i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, bir avukatın da konuyla ilgili arandığı öğrenildi.

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