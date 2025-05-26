Ünlü Gıda Devi İflas Bayrağını Çekti, Herkesin Gözdesiydi! Şubeleri Kapatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Gıda Devi İflas Bayrağını Çekti, Herkesin Gözdesiydi! Şubeleri Kapatılıyor

Amerikan mutfağının köklü restoran zincirlerinden Red Lobster ve TGI Fridays, ekonomik baskılar ve değişen tüketici tercihleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Her iki marka da iflas başvurusunda bulunarak yüzlerce şubesini sessizce kapatmak zorunda kaldı. Bu durum, gıda sektöründeki büyük zincir markaların geleceğine dair endişeleri artırdı.

Red Lobster'dan Yüzlerce Şubeye Veda

Mayıs 2024'te iflas başvurusunda bulunan deniz ürünleri restoranı zinciri Red Lobster, bu kararın ardından hızla harekete geçerek 187 restoranının kapılarını kapattı. Amerika genelinde 44 eyalette hala 478 lokasyonla hizmet vermeye devam eden şirket, bir yeniden yapılanma sürecine girdi. CEO Jonathan Tibus, bu adımların şirketin geleceği için kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme ise NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın ortaklarından Wesley Edens'tan geldi. Edens, Fortress Investment Group aracılığıyla Red Lobster'ı satın almak için bir teklif sundu. Bu teklifin sonucunun, şirketin kaderini belirlemede kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.

TGI Fridays'tan Büyük Küçülme

Bir diğer ikonik Amerikan restoran zinciri TGI Fridays de Kasım 2024'te iflas sürecine girdi. Şirket, bu kararın ardından yaklaşık 161 restoranını kapatarak ciddi ölçüde küçüldü. Şu anda sadece 85 şube ile faaliyetini sürdüren TGI Fridays, strateji değişikliğine giderek franchise sistemine daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor.

Sektörde Dönüşüm Rüzgarları

Gıda sektörü uzmanı Mark Kalinowski'ye göre, bu iflaslar zincir restoranların ciddi bir dönüşüm sürecinin eşiğinde olduğunu gösteriyor. Tüketicilerin artık daha özgün ve yerel lezzetlere yönelmesi, büyük zincir markaları zorluyor. Ayrıca artan kira, işçilik ve tedarik maliyetleri de bu markalar için sürdürülebilirliği tehdit eden önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bu gelişmeler, küresel gıda sektöründe köklü değişikliklerin habercisi olabilir mi? Zaman gösterecek.

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