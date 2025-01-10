Ünlü giyim devi iflas etti. AVM'lerin vazgeçilmez markasıydı. “Herkes için lüks” hedefiyle yola çıktı

Artı 49'un haberine göre, Hamburg merkezli Iluxi, “Herkes için Lüks” sloganıyla girmeyi hedeflediği moda pazarında sadece 14 ayda iflas başvurusu yaptı. Yüksek beklentiler, finansal zorluklar ve tüketici taleplerinin değişimi markayı zor durumda bıraktı.

2023 yılında kurulan Hamburg merkezli moda markası Iluxi, kısa süre içinde iflas başvurusunda bulundu. “Herkes için Lüks” sloganıyla sektöre giriş yapan marka, yalnızca 14 ayda beklenen başarıyı elde edemedi.

Online satış modeliyle dikkat çeken Iluxi, yüksek kaliteli ürünler sunmayı vaat etmişti. Ancak, şirketin, hızlı moda akımlarına karşı durma iddiasına rağmen değişen tüketici taleplerine ve sektördeki yoğun rekabete ayak uyduramadığı ortaya çıktı.

Markanın kurucusu Edgar Rosenberger, başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi ve şirketin iflasının arkasındaki nedenin finansal sıkıntılar olduğunu açıkladı. Rosenberger, “Yüksek beklentileri karşılayamadık” diyerek, başarısız finansman turlarının şirketin geleceğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Markanın başlangıçtaki hedefi, "üreticiden tüketiciye" modeliyle sektörde farklı bir yer edinmekti. Ancak, tüketicilerin sürekli yenilik arayışı ve hızlı değişen moda trendleri, bu hedefi gerçekleştirmekte yetersiz kaldı.

İflas başvurusu yapılmasına rağmen Iluxi, faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. Ancak, bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğu ise belirsizliğini koruyor. Sektör uzmanlarına göre, markanın geleceği, aldığı finansal desteğe ve stratejik kararlarına bağlı olacak.

Şirketin, aşırı üretimden kaçınarak sürdürülebilir bir model oluşturma hedefi, beklenen etkisini gösteremedi. Çinli moda üreticisi Shein’in benzer bir stratejiyle büyümesine rağmen Iluxi, bu modeli etkili bir şekilde uygulayamadı.

Iluxi, yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, "herkes için lüks" anlayışını benimsemişti. Ancak, moda dünyasında rekabetin yoğun olması, markanın kendine sağlam bir yer edinmesini engelledi. Hızlı modaya karşı konumlanan Iluxi, sektördeki değişimleri takip edemedi ve bu durum markayı zor duruma soktu.

Tüketicilerin hızla değişen talepleri, markaların esneklik göstermesini zorunlu kılıyor. Iluxi’nin kurucusu Rosenberger de hızlı modayı eleştiriyor ve sürdürülebilirlik vurgusu yapıyordu. Ancak, bu strateji, markanın karşılaştığı rekabetin ve pazarın hızla değişen doğasının önünde yetersiz kaldı. Tüketicilerin sürekli yenilik ve trend değişiklikleri beklemesi, Iluxi’nin sektördeki yerini sağlamlaştırmasını engelledi.