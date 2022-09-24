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Jesus Arda'yı neden oynatmıyor? Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur

Fenerbahçe'de sürekli tartışma konusu olan Arda Güler'in oynatılmamasına Türk futbolunun unutulmaz golcüsünden flaş bir yorum geldi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:32
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Ünlü golcüden olay sözler

Jesus Arda'yı neden oynatmıyor? Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur
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Fenerbahçe, ligde aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekiyor ama Arda Güler'in oynatılmaması gündemdeki yerini koruyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler'le ilgili bir soruya "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak" diye cevap vermişti.

Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklama da Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan'dan geldi.

Ümit Karan, Sabah'taki röportajında bu konudaki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."

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