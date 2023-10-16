Ünlü grupların gitaristi hakkında şoke eden iddia. Sevgilisi yüzünün mosmor halini paylaştı

Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, kız arkadaşı Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.

Aybike Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı gözünde ve yüzünde oluşan morlukların görüntüleri şoke etti.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada 'Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol ve gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum' ifadelerini kullandı.

Çelik yaptığı yazılı açıklamanın ardından yüzünün fotoğraflarını paylaştı.

YANIT GECİKMEDİ

Çelik'in iddialarının ardından Can Tunaboylu'dan da yanıt gecikmedi. Tunaboylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı birçok beyan içeren bu açıklama karşısında konu daha önceden yargıya taşınmış olmasından, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün' dedi.

Taraflardan konuya dair farkı bir açıklama bulunmazken Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan da henüz bir açıklama gelmedi.

GRUBUN İLK OLAYI DEĞİL

Geçtiğimiz sene, aşk dolu sözleriyle dikkat çeken grubun solisti Kaan Boşnak hakkında bir darp iddiası ortaya atılmıştı.

2020 yılında reklamcı ve organizatör Başak Ceylan Torun'la nikah masasına oturan Kaan Boşnak'ın önce başka kadınlara attığı mesajlar tek tek ifşa edilmişti.

Ardından Başak Ceylan Torun, hem kendisinin hem de minicik oğullarının Kaan Boşnak tarafından şiddet gördüğünü itiraf etmişti.

Başak Ceylan Torun, 'Bu zaman kadar ailem ve oğlum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Sevgilerle.' demişti. Fakat olayın üstü çabuk kapandı. Kaan Boşnak'ın şiddeti sessiz sedasız unutulan konulardan biri olarak arşive eklendi.