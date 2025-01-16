Ünlü gurme Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı! Bunları tüketirken bir kez daha düşünün

Ünlü gurme Vedat Milor katıldığı YouTube programında yaşadığı rahatsızlığın detaylarını paylaştı.

Armağan Çağlayan'ın 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusuna cevap veren Milor, Pestisit mağduru olduğunu söyledi.

15 sene önce elleri ve ayaklarının uyuşmaya başladığını ancak yapılan testlerde hastalığının anlaşılmadığını söyledi. Vedat Milor, doktorunun akıl etmesiyle yaptığı ağır metal testiyle hastalığının teşhisinin konulduğunu belirtti.

YÜKSEK MİKTARDA CİVA BULUNDU

Vücudunda yüksek miktarda civa bulunduğunu söyleyen Milor, “Civa zehirlenmesi olmuş ve o civa da gidip sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırmış. O yüzden zorladığım zaman bir şeyleri tutmak için semptomlar ortaya çıkıyor” dedi.

'HASTALIĞIMIN SEBEBİ MİDYE VE BALIK TÜKETMEK'

Doktorlarının söylediğine göre sinirlerinin 1000 yılda düzeleceğini açıklayan ünlü gurme, hastalığının sebebini iskele babalarından çıkarılan midye ve balıklar olduğunu belirtti.

AĞIR METALLERDEN NASIL KURTUNULUR?

Sağlıklı yaşamla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, ağır metallerden vücudun nasıl temizleneceğini paylaşmıştı.

Karatay, zehri vücuttan atmanın yolu olarak Silika, İngiliz karbonatı, kristal kaya tuzu ve turşu suyu tüketilmesi gerektiğini belirtmişti.

SİLİKA: Alimimyum başta ağır metallere yapışarak idrar yoluyla vücuttan atar. Silika içeren maden suları tüketilebilir. Silika, alzheimarı önler.