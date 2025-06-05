Ünlü güzel aşkı Milano’da tattı

Ünlü televizyoncu Andreea Esca’nın kızı Alexia Eram, Milano’da yeni sevgilisiyle görüntülendi. Genç çiftin samimi halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çifte yakın kaynaklar, ilişkilerinin henüz kamuoyuna tanıtılmadığını ancak ciddiyet taşıdığını belirtiyor. İtalya’da birlikte vakit geçiren çift, Justin Timberlake’in konserine de birlikte katıldı. Konser sırasında objektiflere yansıyan yakın görüntüler, ilişkilerinin sıcaklığını açıkça ortaya koydu.

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“YENİ BAŞLANGIÇLAR GÜZEL”

Tatilden paylaşılan bir karede Alexia, yeni partnerinin kollarında gülümserken görülüyor. Bu fotoğraf kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Takipçileri, genç isme tebrik mesajları yağdırdı. Birçok kullanıcı Alexia’nın ayrılık sonrası yeniden mutluluğu bulmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Genç fenomenin, şarkıcı Mario Fresh ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından hayatına dair spekülasyonlar sık sık gündeme gelmişti. Ancak Alexia, özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor.

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DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milano tatili sırasında yaptığı bir paylaşım ise internette yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kırmızı bir çöp kutusunun önünde verdiği pozda, kutunun üstünde İngilizce olarak “Fostum hâlâ beni özlüyor” yazısı dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri bu yazının, eski sevgilisi Mario Fresh’e gönderme olabileceğini iddia etti. Ancak Alexia bu yorumlara herhangi bir yanıt vermedi.