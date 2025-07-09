Ünlü haber spikeri Ayşenur Yazıcı gözyaşlarıyla isyan etti: Sapasağlam girdim engelli çıktım

Bir dönemin gündüz kuşağı programlarının sunuculuğunu yapan Ayşenur Yazıcı, uzun bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Yazıcı hastane yüzünden engelli bırakıldığını iddia ederek hastaneye hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

HASTANE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ayşenur Yazıcı, sosyal medya hesabından yüzde 74 engelli bırakıldığını söyleyerek şu paylaşımda bulundu:

''Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, "aa kaydı pardon böbreğini tıkadı" gel düzeltelim diyen, 7,5 saat düzeltirken (!) organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı %74 engelli bırakan HASTANE' ye dava açıyorum. (Adını şimdilik yazmıyorum)'' diyen Ayşenur Yazıcı, ''O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol şeker vs hiçbir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hala kanıyor. Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da BÖBREĞİMİ GERİ VER yazacak... Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! ben kendi kendime mi engelli kaldım?'' diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Yazıcı, 7–8 Eylül 2024 tarihlerinde ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yazıcı, aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum/oksijen desteği, ve bir böbrek işlev kaybı gibi kritik sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Ayşenur Yazıcı, Elazığ’da dünyaya geldi. İlkokulu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris’te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde, üniversiteyi ise Fransa’nın Lyon şehrindeki Rhone Akademisi’nde tamamladı. Yazıcı, Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı.

Yazıcı, 1983 yılında İzmir TRT'de çalışmaya başladı. TRT’deki işine devam ederken, ünlü bir kozmetik firmasının Türkiye temsilciliğinde teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı. 1990 yılından itibaren özel televizyon kanallarında spiker olarak çalıştı ve birçok program sundu. Bu meslekte 50’den fazla ödül aldı ve Türk Dil Kurumu tarafından "Türkçe’yi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.

Ayşenur Yazıcı, Zülfü Livaneli’nin Şahmeran filminde dünyaca ünlü makyör Serge Mentelet ile birlikte çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli dergilere kozmetik yazıları ve psikolojik testler hazırladı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Toplamda 13 kitabı bulunuyor. 1997-1998 yıllarında TGRT’de sabah programı editörlüğü ve spikerlik, 2005 yılında ATV’de reality show programı sunuculuğu, 2010-2011 yıllarında ise TRT’de ‘Sütlü Kahve’ adlı programın sunuculuğunu yaptı.