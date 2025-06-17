Ünlü haber sunucusu görevinden alındı iddiası! Resmi açıklama geldi

Now TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, görevinden ayrılıyor. Tepeli'nin cuma günü son kez ekran karşısına çıkması bekleniyor.

AYRILIĞIN NEDENİ ŞAŞIRTTI

Odatv'de yer alan habere göre, kanal yönetimi Selçuk Tepeli ile yolları ayırma kararını "özel hayatındaki düzensizlik" nedeniyle aldı.

SELÇUK TEPELİ NOW TV'DEN AYRILDI MI?

Selçuk Tepeli hakkındaki iddianın ardından NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk bir paylaşım yaparak "Zamanı gelmişti doğrusu bekliyordum, her sezon finalinde görüyoruz, alıştık artık" diyerek iddiaları üstü kapalı yalanladı.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974’te İstanbul Silivri’de doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Fransa'da yüksek lisans yaptı.

Tepeli, medya kariyerine Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi dergilerde yayın yönetmeni olarak başladı. Habertürk TV’de ekran tecrübesi kazandı.

Habertürk TV’de “Eksen” ve “Gün Başlıyor” programlarını sundu. Aynı zamanda genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi.

Fatih Portakal’ın 2020’de kanaldan ayrılmasının ardından, Selçuk Tepeli Fox Ana Haber’in yeni sunucusu oldu. Ekran performansı kısa sürede dikkat çekti.

Tepeli, haber bülteni içinde yer alan “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” yorum bölümüyle sosyal medya ve izleyici nezdinde geniş kitlelere ulaştı.

Selçuk Tepeli'nin vedasının ardından Now TV Ana Haber’i kimin sunacağı henüz açıklanmadı. Kanalın yeni dönem planı merakla bekleniyor