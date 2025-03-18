Ünlü haber sunucusuna, eşinden şantaj suçlaması

Gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik, 2019 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Özlem Gültekin ile dünya evine girmişti. Çiftin evliliğinden bugün 4 yaşında olan bir erkek çocuk dünyaya geldi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Erhan Çelik'în ei, Özlem Gültekin'e fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması sebebiyle evlilikleri ciddi bir yara aldı

İddiaya göre; Erhan Çelik’in başka kadınlarla birlikte olduğu, iş seyahatlerini bahane ederek haftalarca eve dönmediği ve sürekli telefonla meşgul olarak çocuğuna ve eşine destek olmadığını ileri süren Özlem Gültekin, ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ sebebiyle 50 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı.

ŞANTAJ İDDİASI

Özlem Gültekin, boşanma davasının sonrasında eşi Erhan Çelik’in kendisine saatlerce şiddet uygulayarak tehdit ve şantaj yoluyla 15 milyon liralık senet ile tüm şartları kendi lehine olan anlaşmalı boşanma protokolü imzalattığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Özlem Gültekin’in avukatı Altın Mimir, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Erhan Çelik'in "Benden boşanamazsın, seni öldürürüm. Meslek hayatını bitiririm, çocuğu senden alırım. Seni beş kuruşsuz ortada bırakırım" diyerek müvekkiline küfrettiğini iddia etti.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkilin korku ve acı içerisinde imza attığı senet görüntüsünü dosyaya delil olarak sunuyoruz. Senede bakıldığında müvekkilin imzayı elleri titreyerek attığı anlaşılacaktır Erhan Çelik’in ‘şantaj’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.