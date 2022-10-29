Ünlü hattat, ressam, gazeteci Etem Çalışkan: Yapılmayanı yapacaksın

Röportaj: Mayıs Alizade

Serginin açılışında davetlilere hitap eden Etem Çalışkan, "Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Bu sergi aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Yılına kutlama adımıdır . Ben bu amaçla 72 adetlik eserimle bu sergiyi düzenledim" diyerek duygularını belirtti.

Biz de bu sergiyi gezip hem de çok yönlü sanatçı Etem Çalışkan'la bir söyleşi yapmak fırsatı bulduk.

Yeniçağ: Sanatın-edebiyatın önemine vurgu yaparken Fransa'yı örnek veriyorsunuz.Türkiye'de hangi sanat-edebiyat insanları siyasete etki yapabildi?

Çalışkan: 1946 yılında Demokrat Parti'nin kuruluşunu, ilk çok partili seçimi, 1950'lerin başlarından itibaren basının üzerinde kurulan baskıyı çok iyi hatırlıyorum, hepsinin içinde bulunmuşum. Maalesef aydınlanma olmadı. Herkes tribünlere oynadı, meydanlara oynadı. Şuna üzülüyorum, bugün de parti genel başkanları meydanlara gittiğinde hep alkış, alkış, alkış.

Büyük Doğu dergisinin yayınlandığı 1950'lerde ben lise öğrencisiyken arkadaşlarımızla birlikte derginin yeni sayısını beklerdik. Geldi, manşette kocaman harflerle:

"Büyük Doğu Yazı İşleri Müdürü tevkif edildi."

Halil Nusret'i tanımıyoruz ancak Büyük Doğu dergisinin yazı işleri müdürü olarak biliyoruz, tabi ki endişelenip çok üzüldük... Aradan zaman geçti, ben İstanbul'a geldim, Akademi'ye ve Sabah gazetesine girdim. Bu sırada Yeni Sabah'ta birini tanıdım, kısa boylu, ufak tefek, kırpık kırpık gözlerle maviş-maviş bakıyor. Halil Nusret'e "Senin yüzünden neler çektik, sen miydin o tevkif edilen?" sözleri dökülüverdi.

Yani şunu söylemek istiyorum; alkışlar, hareketler, heyecanlar, enerji, gençlik de var. Biz üniversite yıllarında "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır" diye 1950'li yılların ilk yarısında Beyazıt'tan Taksim'e az yürümedik. Köprüyü geçerdik, Şişhane yokuşundan Taksim'e çıkardık. Taksim Anıtı'na bir çelenk bırakacağız. "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır". Bu gençlik enerjisi bu slogana bağlandı. Biz o günlerde Beyazıt meydanından yürürken Güney Anadolu'da, Mersin'de, Silifke'de, Anamur'da ağızlarına bıçak alıp yüzerek Kıbrıs'a gitmeye kalkanlar vardı. Böyle Kıbrıs kurtarılır mıydı? Yok... Tüm bunların altında sanatın eksikliği var. Bu enerjiyi yapıcı şekilde fabrikaya, tarlaya yönlendirseydik, durum çok farklı olurdu. Ben tarımı severim. Dışarda vazgeçmiyorlar, Türkiye niye tarımdan vazgeçti? Üretim yok, fabrika yok, o yok, bu yok.. Benim kullandığm boyalar Çin malları. İplik Çin ipliği. Biz burada dokuyoruz. Sanayileşiyoruz... Onlar darı tarlalarında darıyı yine üretiyorlar, sanayileşiyoruz diye tarımı silip atmadılar. Bizde siyasetçiler yanlış yaptı.

Yeniçağ: Sanat ve edebiyat dünyasından siyaseti etkileyen hiç mi kalem veya fırça sahibi olmadı?

Çalışkan: Türkiye padişahlık dönemiyle kapalı bir yönetim altında bulunmuştur. Ben köyde doğdum, köyün yaşlıları hayatında köyün dışına çıkmamış, dünyayı bilmez. Köylü okulunu kendisi yaptı. Biraz zülfüyare de dokunmamız gerekir. İstanbullu askere gitmezdi. Ne oluyor? Yönetimlerde yenileşme olmuyor. Fransa devrimi dünyaya örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman cumhuriyetin kurallarından sapmamıştır. Yöneticisi, lideri, kadrosu cumhuriyetçi kalmıştır. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak cumhuriyetçiyim. Fakat bir şey söyleyeyim; nüfus cüzdanlarımız yeni alfabede çok güzel bir kaligrafiyle yazılırdı. Keşke saklayabileydim onları. Ve yalnız benimkini değil herkesinkini toplayabilseydim.

Yeniçağ: Mustafa Kemal Atatürk dışında, portresini yaptığınız insanların çoğuyla mesai arkadaşlığınız mı oldu?

Çalışkan: Her şey birbirine bağlıdır.. Ben Arşimed'i bilmezsem dolma kalemi anlayamam.. Doğan Hızlan'ın dolma kalem koleksiyonu var. Ama orada Arşimed var. Herkes benim yaptığım tabloya bakar, Doğan Hızlan'a bunun neresi benzer diye merak eder. Arşimed'in kuyu içindeki suyu burguyla nasıl yukarıya çıkardığını bilmezsen benim tablomu da anlamazsın. Dolma kalem de öyle. Doğan Hızlan'ın dolma kalem koleksiyonu var ama, Arşimed'in bu özelliğini bilmesi lazım. Neden böyle yaptığımı anlatabildim mi? 1955 yılında Hilton'un açılışını bilirim. Ve oraya ABD'li yıldız Terry Moore geliyor, Hilton'un sevgilisi. Açılışta onu kullanıyor. Terry Moore Amerikan sinemasının en önde gelen aktrisi, genç bir kadın. Sevgilisiyle geliyor, İlhan Demirel Milliyet gazetesi için fotoğraf çekiyor. Terry Moore dizlerini sıkmış ama talihsiz bir biçimde altı açık. Bundan dolayı mahkemelik oldular, İlhan Demirel epey dolar kazandı. Şimdi söylemek istediğim "Uzanıp yatıvermiş sere serpe; Entarisi sıyrılmış hafiften". Orhan Veli böyle dediği zaman Terry Moore gelmemişti. Veya Can Yücel'in şiiri:

Üç kişi yürüyorduk

Yollarda çamlar püfür püfür

Dallarda fikirde kızlar

Terry Moore'ları gördüm

Şimdi Terry Moore'u, bu olayı bilmeyen kişi bu şiiri anlayamaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şiiri banklara yazdı, Sirkeci'deki tramvay durağında banklara yazılıydı. Oradan geçenlere de üstünde oturanlara da söyledim; Bunu bilerek koymadılar. Söylemek istediğim sanatın şiirle, şiirin resimle, resmin kültürle ilişkisidir. Bunlar birbirinin kardeşleridir. Buradan nereye gideceksin? Yapılmışı yapmayacaksın. Picasso gelenekçilere der ki, 'neden oturup resim yapmıyorlar da çiçekleri, gülleri, dalları, yaprakları, yapraklarındaki damarları çiziyorlar'.