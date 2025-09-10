Ünlü hayvanat bahçesinde dehşet! Aslanlar çalışanı parçaladı: Ziyaretçilerin çabası çaresiz kaldı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, ziyaretçilerin gözleri önünde birden fazla aslanın saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Tayland'ın The Nation gazetesinin haberine göre saldırı, Bangkok'taki ünlü bir hayvanat bahçesinde, ziyaretçilerin araçlarından aslanları izleyebilmesi için tasarlanan özel alanda yaşandı.

Güvenliği sağlamak amacıyla özel alanda devriye gezen hayvanat bahçesi çalışanlarından biri, aslanları beslemek için araçtan indi.

Hayvanat bahçesinin güvenlik protokollerini dikkate almadığı belirtilen çalışan, araçtan inmesinin hemen ardından yaklaşık 10 metre ileriden yaklaşan bir aslanın arkadan saldırısına uğradı.

Çalışanı yerde hırpalayan ilk aslana kısa süre içerisinde yakınlardaki birkaç aslan daha katıldı.

Ziyaretçilerin en yoğun olduğu saatlerde meydana gelen saldırıya araçlarından tanık olanlar, korna çalarak aslanları uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaklaşık 15 dakika süren saldırıda ağır yaralanan çalışan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

