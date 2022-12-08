Ünlü hoca Prof. Kara, beta enfeksiyonuna karşı uyardı

Prof. Ateş Kara, "Kovid-19 salgınının hakim olduğu 3 yıl boyunca beta bakterileriyle çok karşılaşılmadı. Salgından sonra tedbirlerin azalmasıyla özellikle betanın sık görüldüğü aylarda, hastalık beklenenden fazla ve hızlı oluyor." dedi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 salgını sürecinde alınan tedbirlerin etkisiyle karşılaşılmayan beta enfeksiyonunda kış aylarında vaka sayısının panik yaratmayacak şekilde artabileceğini açıkladı. Kara, AA muhabirine, son haftalarda Avrupa ülkelerinde artış olduğu bildirilen beta enfeksiyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara, özellikle havaların soğumasıyla kendini gösteren mevsimsel hastalıklardan biri olan ve "kızıl hastalığı" olarak isimlendirilen, daha çok "beta" olarak bilinen enfeksiyonda bulaşın damlacık yoluyla gerçekleştiğini hatırlattı.

Prof. Kara sözlerine şunları ekledi:

"Hastalık, aniden gelişen boğaz ağrısı, 39'un üzerinde yüksek ateş, halsizlikle seyreden bir tabloya neden olmaktadır. Beta bakterisinin 90'dan fazla çeşidi var. Bu bakterilerin bir kısmı boğaza veya bademciklere tutunduğunda bir madde salabiliyor. Bu salınan maddeler de ciltte döküntüye neden oluyor. Bunlar, bakteri tarafından dışarı atılan toksin maddeler, vücutta hasar verici özellik gösteriyor.

Beta da özellikle boğaz enfeksiyonuyla birlikte salınan maddelerin neden olduğu bir hastalık. Çocuklar beta bakterisi ile ilk defa karşılaştıklarında, özellikle gövdede hakim olan, kollar ve bacaklara doğru azalan ciddi döküntü ve kızarıklıkla karşılaşıyor. Kırmızı görünen kızarıklıklara bastırıldığında soluk sarı bir rengin göründüğü tablo çıkıyor. Dudaklarda kırmızılık ve dilde çok daha fazla kırmızılık görünüyor."

Kara, bulaşın yaklaşık 1-1,5 metre mesafeden damlacık yoluyla bulaştığına, beta tanısı konulan bir kişide burun akıntısı ya da tıkanıklığının olmadığına dikkati çekti. Kara şunları söyledi:

"Kovid-19 salgınının hakim olduğu yaklaşık 3 yıl boyunca beta bakterileriyle çok karşılaşılmadı. Salgından sonra tedbirlerin azalmasıyla özellikle betanın sık görüldüğü aylarda, hastalık beklenenden fazla ve hızlı oluyor. Hastalığın görüldüğü aralık, ocak, şubat ve mart aylarında beklenenin üstünde bir vaka sayısı olabilir. Yaklaşık iki hafta önce Avrupa ülkelerinde başladı, ülkemizde de bu dönemde görülmeye başlıyor. Şu an için panik olacak bir durum söz konusu değil. Mevsim, Avrupa'da Türkiye'den biraz daha önce başladığı için ilk olarak o bölgelerde görülüyor. Avrupa'da şu anda hastalık sıklığının artması, bizde de artacağını göstermiyor, panik olmaya gerek yok."

AA