Sosyetik iş insanı Raif Dinçkök’ün, ayrıldığı ressam sevgilisi Sevinç Yıldız’la olan ilişkisinden geçen Aralık ayında ‘İris’ adlı bir kız çocuğu olmuştu.

Bebek, 6-7 ay süren ilişkileri bittikten sonra dünyaya geldi. Sevinç Hanım şimdilik babalık davası açmadı. Ama kızının babasının Raif Dinçkök olduğunu cemiyetteki herkes bir şekilde duydu.

Üstelik Sevinç Hanım karnı burnunda bir poz paylaşıp sonrasında sildi. Paylaşım tarihi pek manidardı: Raif Bey’in 54. yaş günü olan 21 Eylül. Çarpıcı bir doğum günü hediyesi!

Gelelim, sosyetenin yakından takip ettiği olayla ilgili çok konuşulacak yeni gelişmeye…

Artık baba olamayacak



Raif Dinçkök yaşadığı bu olaydan psikolojik olarak çok kötü etkilenmiş. Bu sebeple erkeklerin doğum kontrol yöntemi olarak bilinen ‘vazektomi’ (sperm kanallarının bağlanması) ameliyatı geçirmiş. Yani bir tür kısırlaştırma. Kanalları bağlı olduğu sürece bir daha asla baba olamayacak.





Bundan Sevinç Yıldız'ın haberi var mı bilemeyiz, ama Raif Bey yakın dostlarına durumu çoktan anlatmış. Anlatırken yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu da söylüyormuş. İlginçtir, Raif Dinçkök'ün bir arkadaşı daha önce bu ameliyatı geçirmiş. Belki de kendisine o tavsiye etmiştir. Yine çevresinden biri 10 yıl önce vazektomi yaptırmış, ama 5 yıl önce kanalları tekrar açtırmış. Çünkü evlendiği genç eşi çocuk istemiş. Ancak diyorlar ki; kanalları kapatmak kolay, açtırmak zor!

Şu kadere bakın!

Raif Dinçkök 19 yıllık eşi Esra Tümen’den 2021’de boşanmıştı. Bu evlilikten 2 oğlu var. Eski eşini hala unutamadığı, tekrar dönmek istediği de söylentiler arasında.

Raif Bey, en son sosyetenin havalı güzeli Hande Demir’le birlikteydi. Ancak aşkları kısa sürdü. Kadere bakın ki; Raif Dinçkök’ün babası Ali Dinçkök ile Hande Demir’in annesi Revna Sadıkoğlu da 1990’lı yıllarda aşk yaşamıştı…

Bu arada sosyetede “Raif, babası Ali Dinçkök’ün kaderini yaşıyor” diyen de var. Neden mi? Baba Ali Dinçkök, iç mimar Barbara Pensoy’la yaşadığı aşktan bir kız çocuk sahibi olmuştu. Ama evlilik dışı ilişkisinden doğan kızını nüfusuna almıştı. Alina Dinçkök şimdi 21 yaşında.

Sevgililerine “Artık bitti” diyor

Vazektomi, yani sperm kanallarını bağlatma ameliyatını yaptırdığını açıklayan ilk ünlümüz Rafet El Roman’dı. “6 yıllık sevgilimden erkek çocuk sahibi olunca, önceki evliliğimden olan kızlarım durumdan kötü etkilendi. Annem beni uyardı. Aile toplantısı yaptık. Ve operasyonu geçirdim. Artık çocuğum olmayacak” demişti. Bunu hayatına giren sevgililerine de açık yüreklilikle anlattı. “İleride bir operasyonla bağlanan kanalları açtırır mısınız?” sorusunu “3 çocuk yeter, bitti” diye cevapladı.

‘Vazektomi’ boşanma protokolüne girdi



Haberi toparlarken ‘vazektomi’ ameliyatının sosyetik bir çiftin boşanma protokolüne girdiğini öğrenip epey şaşırdım! Olayı özetleyeyim; Davetlerde de gördüğümüz bu çift, geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırdı. 2 çocukları var. Meğer hanımefendi, boşandığı eşinin başka bir kadından çocuk sahibi olmasını asla istememiş. İleride oğullarına kalacak mirasın bölünmesi fikri onu çileden çıkarmış! Eski eşine “Bu ameliyatı olmazsan asla boşanmam” diye diretmiş. Havalı ve çapkın beyefendi, bir an evvel ayrılmak için gidip kısırlaştırma ameliyatını olmuş. Ama ileride hayatına biri girip de “Çocuk istiyorum, açtır kanalları” derse ne olacak? Cemiyette ‘kurnazlığı’ ile tanınan hanımefendi kesin bu riski de düşünmüştür! Yoksa geçenlerde katıldığı davette arkadaşlarına “Eski kocamın artık çocuğu olmuyor” deyip kahkaha atmazdı!

Üroloji uzmanları diyor ki…

-Vazektomi işlemi 15 dakika sürüyor. Fiyatı 180 bin TL.

-En fazla yapıldığı ülke ABD’de her yıl yaklaşık 500 bin erkek bu operasyonu geçiriyor.

-Hormonlara kötü bir etkisi yok, doğum kontrolde başarı oranı yüzde 99.

-Bağlanan kanallar kişinin isteği üzerine tekrar açılabiliyor, ama bu operasyon biraz zormuş.

-Türkiye’de ileride mirasın bölünmemesi amacıyla, özellikle serveti büyük ailelerde bu operasyona sık rastlanıyor. Yukarıda örnekte verdiğimiz gibi ‘boşanma protokolü’ne giren durumlar bile var.