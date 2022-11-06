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Hollywood yıldızı Salma Hayek'in katıldığı film galasında, davetliler ünlü yıldızdan gözlerini alamadı

56 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, Los Angeles'taki 2022 LACMA Art+Film Galasında kocası François-Henri Pinault ile birlikte poz verdi. Hayek göğüslerini ön plana çıkardığı elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 17:38
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Ünlü Hollywood yıldızı kocasıyla katıldığı film galasına kıyafeti ile damga vurdu

Hollywood yıldızı Salma Hayek'in katıldığı film galasında, davetliler ünlü yıldızdan gözlerini alamadı
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Hollywood yıldızı Salma Hayek  yıldızların akın ettiği galaya, eşi Pinault, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen'in sahibi olan lüks moda grubu Kering'in CEO'su François-Henri Pinault ile birlikte geldi. Eşiyle hakkında söylenenler konusunda yıllardır umursamaz olan oyuncu mutluluk pozu verdi.

Eşiyle para için evlendiği dedikodularına sık sık maruz kalan 56 yaşındaki oyuncu gecede oldukça iddialıydı.

Salma Hayek gecede oldukça iddialı elbisesiyle herkesin dikkatini çekti. Göğüslerini ön plana çıkaran Hayek'i görenler "Dudak uçuklatıcı" buldu.

 

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