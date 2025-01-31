Ünlü hukukçu gazetecinin ortaya çıkardığı gerçek adalet sistemini derinden sarsacak: Tutuklamalar hukuksuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun pazartesi günü düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi ile yapılan görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı. Bu kapsamda, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" gerekçesi ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Hukukçu ve yazar Taha Akyol tutuklamanın kanunsuz olduğuna dair yazdığı köşe yazısı gündeme damga vuracak. Toktaş, “Zira bir soruşturmada bilirkişilik yapan bir kimseyle ilgili yayın yapmak, hatta onu etkilemek Ceza Kanunumuza göre suç değildir. Suç olmayan bir fiil için gözaltı yapmak tutuklamak kanunsuz bir işlemdir” dedi.

Karar gazetesinin yazarı ve hukukçu Taha Akyol, bugünkü ‘Bu tutuklama kanunsuz’ başlıklı köşe yazısında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına ilişkin, çarpıcı tespitlerde bulundu. Akyol, tutuklamanın kanunsuz olduğuna dair ifadelere yer verirken, “Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması, kanuna aykırı bir işlemdir” dedi.

“HUKUK MANTIĞINA AYKIRI, ÇARPIK BİR DURUM”

Akyol’un gündem olacak olan tespitini şu şekilde köşesinde aktardı;

Zira bir soruşturmada bilirkişilik yapan bir kimseyle ilgili yayın yapmak, hatta onu etkilemek Ceza Kanunumuza göre suç değildir. Suç olmayan bir fiil için gözaltı yapmak tutuklamak kanunsuz bir işlemdir.

Kanunumuzda, “görülmekte olan davada” hakimi, savcıyı, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçtur. Fakat Satılmış Bey, raporunu vermiştir, artık etkilemek mümkün değildir. Zaten mahkeme üçüncü bir bilirkişiye karar vermiştir. Halk TV’deki yayının bu son bilirkişi ile ilgisi yoktur.

Hâkimi, savcıyı, bilirkişiyi, tanığı etkilemeye teşebbüs etmenin, emir ve talimat vermenin soruşturma aşamasında suç sayılmayıp dava açıldıktan sonraki hakimi, savcıyı ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsün suç olması hukuk mantığına aykırı, çarpık bir durumdur. Olaya bu açıdan bakalım.”

“KANUN 2014’TE DEĞİŞTİ”

“Sadece savcılık değil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Halk TV’ soruşturmasının, gözaltı işlemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 277. Maddesine dayandığını söylediler” diyen Akyol, 277’inci maddeyi hatırlattı. Akyol, “Bu 277. Madde, “Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek… amacıyla şüpheli veya sanığın veya mağdurun lehine veya aleyhine” hâkimi, savcıyı, bilirkişi ya da tanığı etkilemeye teşebbüs etmeyi suç sayıyor idi… Evet, idi… İktidar 6 Haziran 2014’te çıkardığı torba yasa ile, yukarıda altını çizdiğim kelimeleri kanundan çıkardı! (6545 Sayılı Kanun, Md. 69) Böylece “yapılmakta olan bir soruşturmada” herhangi bir “şüpheli”nin hakimi, savcıyı, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs etmesi suç olmaktan çıkarıldı!” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

Bilirkişi soruşturmasına uzanan süreç İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve CHP'li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi hakkında suçlamalarda bulunmasıyla süreç başlamıştı.

Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu programda yayımlanmıştı. Daha sonra gazeteci Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı Halk TV'de yayımlandı ve soruşturma kararı alındı. Suçlamaya gerekçe olarak "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi" olduğu savcılık tarafından belirtilmişti.

Pehlivan’ın da aralarında olduğu bazı Halk TV çalışanları da gözaltına alınmıştı. Son olarak herkes adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, sadece Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanmıştı.

TAHA AKYOL KİMDİR?

Taha Akyol 1946 senesinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamlayan Akyol, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Yazarlık kariyerine 1977 senesinde Her Gün gazetesiyle başladı. 80 darbesi öncesinde bir süre Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde yer almıştı. Darbe sonrasında tutuklanan Akyol uzun müddet Mamak Cezaevi'nde yattı. Sonrasında Askeri mahkemede yargılandı ve serbest bırakıldı.

Sonraları Yankı dergisinde, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalışan Akyol, Hürriyet gazetesinde yazarlık görevini yaptı.

Şu anda Karar gazetesinde aktif olarak yazılarını paylaşıyor.