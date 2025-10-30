TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala kayyum atandı.

Yanardağ 24 Ekim sabah saatlerinde gözaltına alındı ve evi ile ofisinde arama yapılmıştı.

TELE 1'e atanan kayyum sonrasında kanalın yayın çizgisinde değişikliğe gidildiği görüldü. Birçok programın yapılmadığı ve belgesel yayınlandığı görüldü.

Ünlü hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, X hesabından bu durumu yorumladı.

Eminağaoğlu, şunları yazdı:

"BELGESEL VB YAYINLATTIRMA YOLUNA GİDEMEZ"

"TELE1'e kayyım atanma koşulları yoktur. Kaldı ki, kayyım sanki ekran karartma cezası varmış gibi, yayınlara müdahale edemez, belgesel vb yayınlattırma yoluna gidemez.

Kayyım, yayın çizgisini değiştiremez. Ekran karartma cezasının da ötesine geçilip, TELE1'e çökülmüştür! TELE1'in yanındayız."