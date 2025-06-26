Ünlü iktisatçı asgari ücret tartışmalarına noktayı koydu! Milyonların gözü kulağı ara zamda

Prof. Dr. Serap Durusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “enflasyon düşünce refah artar” açıklamasını değerlendirerek, bu sürecin uzun vadeye yayılacağını ve dar gelirlinin bekleyecek sabrının kalmadığını dile getirdi.

Ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası’nın verdiği mesajlara dikkat çeken Durusoy, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasını beklemediğini ifade etti. Hane halkı beklenti anketlerinin olumlu açıklanmasının da bu görüşünü desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda bir basın mensubunun sorduğu soruya yanıtını referans alan iktisatçı Prof. Dr. Serap Durusoy, “Eğer enflasyon düşerse refah artacak ve refahın artışı da ücretlerin yetmeme durumunu ortadan kaldıracak ama Sayın Cumhurbaşkanının söylediği bu açıklama oldukça uzun bir dönemi gerektiren bir süreç. Dolayısıyla ben ne ücretlilerin ne de dar gelirlilerin bu kadar beklemeyebilecek bir sabır içerisinde olduklarını düşünmüyorum.” dedi.

“Asgari ücrete zam bekliyor musunuz?” sorusunu ise Durusoy şöyle cevapladı:

Asgari ücrete zam konusunda olması gereken tabii ki tabii ki gelmeli ama gelen açıklamalara ve ekonomi kurmaylarının açıklamalarına baktığımız zaman ben asgari ücrete zam beklemiyorum. Özellikle de bu hane halkı beklenti anketinin de olumlu açıklanmış olması sebebiyle. ‘Artık enflasyon beklentileri de azalıyor. Enflasyonda hakikaten bir düşüş olacak ve kamuoyu buna ikna edildi’ yönündeki anlayış çerçevesinde ben bir artış beklemiyorum ama olması gereken nedir dersek tabii ki açlık sınırının üzerinde bir artışın olması gerekiyor. Maaşların daha doğrusu bunu sadece asgari ücret üzerinden değerlendirmiyorum. Şu anda aslında asgari ücretliler de çok mağduriyet yaşıyor. Fakat en büyük mağduriyeti tabii ki emeklilerimiz yaşıyor ama onlara ilişkin olarak da herhangi bir düzenlemenin geleceğini düşünmüyorum. Ana neden olarak da biliyorsunuz sürekli olarak mali disiplin ve bütçe disiplini zaten gerekçe gösteriliyor.