Ünlü İlahiyat hocasından Diyanet'e tepki: Mealimi yakıyorum

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur’an- Kerim meallerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na denetim yetkisi getiren yasal düzenlemeye sert tepki gösterdi. Yasa çıkmadan önce dahi kendi mealine bandrol verilmediğini belirterek, “Madem öyle, ben de mealimi yakıyorum” dedi.

T 24'teki habere göre Kur’an meallerine Diyanet denetimi getiren yasal düzenleme henüz yasalaşmadan, uygulama fiilen başladı. Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Yaşayan Kur’an adlı meal çalışmasına, daha önce defalarca bandrol verilmesine rağmen bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Diyanet’ten onay alınması” şartı getirildi.

TARİHE NOT OLSUN BEN MEALİMİ YAKIYORUM

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur’an meallerinin Diyanet denetimine açılmasına ve "sakıncalı" bulunanların toplatılıp imha edilmesine olanak tanıyan yeni düzenlemeye sert tepki gösterdi. YouTube kanalında yayınladığı videoda, henüz yasa çıkmadan kendi meali Yaşayan Kur’an’a bandrol verilmediğini açıklayan Öztürk, “Ben mealimi gönüllü olarak yakıyorum. Bu da tarihe not olsun” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.

Mustafa Öztürk'ün açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Meğer Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Bakanlığı'na siz bu bantrolleri vermeden önce bizim onayımıza başvuracaksınız demiş. Bu mesele tepkiye yol açınca galiba Anayasa Mahkemlerine gidilmiş. Sonra hukuki tıkanıkları aşmak için Meclis'e yasa olarak getirilmiş. O komisyonda, vakti zamanında, sık sık bir araya geldiğimiz bize Mustafa Abi diye hitap etmiş, samimiyetine inandığım bir kişi. Ama sanırım o kişi akıntıya karşı kürek çekmek istemediği için bu rolü üstlenmiş, bu kişi 'Suhuletle yürüt' denilmesine rağmen 'kraldan çok kralcı olmuş' bir kişi. Kriter şu İslam'ın temel niteliklerine aykırı olduğu tespit edilen... İslam'ın temel nitelikleri neler?"