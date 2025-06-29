Ünlü ilahiyatçı canlı yayında kendini kaybetti! Üfürdüğü hikaye ‘yok artık’ dedirtti

İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır yine çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İlahiyat hocası Bayındır, sivrisineklerle konuştuğunu öne sürdü.

Bayındır, gerçekleştirdiği konuşmada, "İki katlı bir otelde çok hoşuma gitti... Odanın camını bir açtım içerisi sivrisinek doldu ağzına kadar. Çok da yorulmuştum otele söylemeden... Dedim ki Süleyman aleyhisselamla benim farkım ne o bunların dilini biliyordu fakat ben bilmiyordum. Sivrisineklere dedim ki: Yanıma gelirseniz otel idaresine söylerim, sizi öldürürler. Sabaha kadar bir tane sivrisinek yanıma gelmedi" dedi.

Söz konusu video sosyal medyada tartışmalara sebebiyet verdi.